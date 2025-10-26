Τρεις ξεχωριστοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου φέτος, πέφτει Τρίτη και το Newsbomb συγκέντρωσε τις ιδανικές κοντινές αποδράσεις από την Αθήνα για στιγμές ξεκούρασης.

Γαλαξίδι

Ο παραθαλάσσιος οικισμός στον Κορινθιακό κόλπο ξεχωρίζει για τη φυσική του ομορφιά και την αίσθηση νησιού που αποπνέει. Η μοναδική αρχιτεκτονική, η θάλασσα και το καταπράσινο περιβάλλον το καθιστούν έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς όλες τις εποχές του χρόνου.

Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα μόλις 2,5 ώρες το καθιστά προσιτό για μια σύντομη εκδρομή. Μην παραλείψετε να περπατήσετε στο λιμάνι και στα γραφικά σοκάκια ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια, ιδιαίτερα τη στιγμή του ηλιοβασιλέματος.

Ναύπακτος

Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, η Ναύπακτος συνδυάζει παραδοσιακή γοητεία και θαλασσινή αύρα. Με τον εντυπωσιακό ενετικό λιμενοβραχίονα, το κάστρο στην κορυφή του λόφου, τις παραλίες και το ιστορικό κέντρο, προσφέρει ένα τέλειο μείγμα ιστορίας και χαλάρωσης για όσους θέλουν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα.

Λεωνίδιο

Η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς στην Ανατολική Αρκαδία ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά σπίτια, το εντυπωσιακό φαράγγι και τη μοναδική της ταυτότητα. Χτισμένο ανάμεσα σε κόκκινα βράχια και ελαιώνες, λίγα μόλις λεπτά από τη θάλασσα, συνδυάζει την ορεινή αρχιτεκτονική με τη θαλασσινή γαλήνη. Με πέτρινα αρχοντικά, πλακόστρωτα σοκάκια και παραδοσιακά καφέ και ταβέρνες, το Λεωνίδιο προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων στη φύση και την ύπαιθρο, σε απόσταση μόλις 3,5 ωρών από την Αθήνα.