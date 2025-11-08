Πρασονήσι: Εκεί όπου ενώνονται δύο θάλασσες στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου

Στο νοτιότερο σημείο της Ρόδου, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα του Αιγαίου, το Πρασονήσι. Μια στενή λωρίδα άμμου ενώνει το νησί με τη Ρόδο το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα, με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, το Πρασονήσι αποκόπτεται και μετατρέπεται ξανά σε νησί.

Είναι ο τόπος όπου συναντιούνται το Αιγαίο και η Μεσόγειος, δημιουργώντας δύο διαφορετικά πρόσωπα της θάλασσας: από τη μία ήρεμα νερά, από την άλλη κύματα ιδανικά για windsurfing και kitesurfing. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι προσελκύει αθλητές και λάτρεις των θαλάσσιων σπορ απ’ όλο τον κόσμο.

Πέρα από τη δράση, το Πρασονήσι προσφέρει και μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη που αναζητά ηρεμία: Η απεραντοσύνη της άμμου, το απαλό φύσημα του μελτεμιού και τα συγκλονιστικά ηλιοβασιλέματα δημιουργούν ένα σκηνικό που μένει αξέχαστο.

Αν βρεθείτε στη Ρόδο, κάντε τη διαδρομή ως το νότο στο Πρασονήσι δεν φτάνετε απλώς σε μια παραλία, φτάνετε εκεί όπου η φύση παίζει με τα όρια της στεριάς και της θάλασσας.