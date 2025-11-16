Ζάκυνθος: Το rebranding μέσα από την παράδοση, τον πολιτισμό και τον οινικό πλούτο

Εκτός από τις μοναδικές παραλίες, τη φύση και τις ξενοδοχειακές υποδομές υψηλού επιπέδου, το νησί αναδεικνύει τον πλούτο του μέσα από τα οινοποιεία, τη γαστρονομία αλλά και άλλες δραστηριότητες.

Ζάκυνθος: Το rebranding μέσα από την παράδοση, τον πολιτισμό και τον οινικό πλούτο

Η Χώρα της Ζακύνθου

Δέχεται περισσότερους από ένα εκατομμύριο διακόσιους χιλιάδες τουρίστες τον χρόνο, ξακουστή για τις παραλίες της και πόλος έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Ο λόγος για τη Ζάκυνθο.

Το νησί έχει να προσφέρει πολλούς επιπλέον λόγους για να την επισκεφτεί κανείς όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Γιατί εκτός από τις μοναδικές παραλίες, τη φύση και τις ξενοδοχειακές υποδομές υψηλού επιπέδου, το νησί αναδεικνύει τον πλούτο του μέσα από τα οινοποιεία, τη γαστρονομία αλλά και άλλες δραστηριότητες.

Ήρθε η ώρα για ένα συνολικό rebranding, όπως επισημαίνει η Αγγελική Αυγουστίνου, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζακύνθου, μιλώντας στο Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ζάκυνθος

Η θέα στη Χώρα της Ζακύνθου από τον λόφο της Μπόχαλης

Unsplash

Η Ζάκυνθος πέρα από το καλοκαίρι

Η Ζάκυνθος είναι ήδη γνωστή για τις μαγευτικές της παραλίες, όμως σήμερα κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αναδεικνύοντας όλες τις πλευρές του νησιού: τον πολιτισμό, τη φύση, τη φιλοξενία και τις γεύσεις του τόπου. Η πρόσβαση έχει γίνει πιο άνετη με τη νέα εθνική οδό Πάτρας-Κυλλήνης και τα συχνά ακτοπλοϊκά δρομολόγια που φέρνουν το νησί ακόμη πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα, καθιστώντας το ιδανικό για επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα και αυθεντικότητα. Η τουριστική στρατηγική του Δήμου δίνει πλέον έμφαση στη διεύρυνση της περιόδου μέσω μιας σειράς εμπειριών που απλώνονται σε όλο τον χρόνο: από καταδυτικό τουρισμό και φυσιολατρικές διαδρομές μέχρι πολιτιστικές εκδηλώσεις, πασχαλινά έθιμα και καρναβαλικές γιορτές που δίνουν ζωή όχι μόνο τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ζάκυνθος

Το «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο

Unsplash

Ο οινοτουρισμός στο επίκεντρο

Στην καρδιά αυτής της νέας ταυτότητας βρίσκεται ο οινοτουρισμός, ένας τομέας που αναπτύσσεται σταθερά και «κουμπώνει» απόλυτα με την κουλτούρα του νησιού. Η Ζάκυνθος διαθέτει πέντε επισκέψιμα οινοποιεία, ενώ η παράδοση της αμπελοκαλλιέργειας, όπως εξηγεί η οινοποιός Κωνσταντίνα Σολωμού, μετρά εκατοντάδες χρόνια και αποτελεί κομμάτι της ζακυνθινής ταυτότητας, της παράδοσης και του πολιτισμού. Ο τοπικός αμπελώνας φιλοξενεί ορισμένες από τις πιο σπάνιες γηγενείς ποικιλίες της χώρας: τον ερυθρό Αυγουστιάτη και τις λευκές Γουστολίδη, Παύλο και Σκιαδόπουλο, ποικιλίες πολύτιμες, που οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν μέσα από γευσιγνωσίες και ξεναγήσεις. «Δεν θέλουμε ο οινοτουρισμός να ανταγωνιστεί τις ομορφιές του νησιού, θέλουμε μια παράλληλη σύνδεση, γιατί η Ζάκυνθος έχει να δώσει κι άλλα στοιχεία πέρα από τις παραλίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ.Σολωμού.

Τα οινοποιεία του νησιού έχουν προχωρήσει μάλιστα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία συνδέσμου, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οινικής ταυτότητας και την καλύτερη προώθηση των σπάνιων ποικιλιών.

Ένα νησί που ανανεώνεται και διευρύνει το κοινό του

Η Ζάκυνθος επαναπροσδιορίζει την τουριστική της ταυτότητα με σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη. «Θέλουμε οι Έλληνες να ξαναανακαλύψουν τη Ζάκυνθο, να τη ζήσουν μέσα από τις γεύσεις, τον πολιτισμό, τη φύση και τους ανθρώπους της. Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι εμπειρία ζωής», υπογραμμίζει η κ. Αυγουστίνου.

Η τουριστική σεζόν ξεκινά στα τέλη Απριλίου και ολοκληρώνεται τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, με αποκορύφωμα από τα μέσα Ιουνίου έως το τέλος Αυγούστου. Η βρετανική αγορά παραμένει η ισχυρότερη, ακολουθούμενη από την πολωνική, την ολλανδική, τη σκανδιναβική και τη γερμανική, ενώ φέτος σημειώθηκε σημαντική άνοδος από την Ιταλία. Σταθερά αυξανόμενη είναι και η παρουσία Κινέζων επισκεπτών, οι οποίοι ταξιδεύουν στο νησί για σύντομες διανυκτερεύσεις προκειμένου να επισκεφτούν το Ναυάγιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αντίθετα, η ελληνική αγορά ήταν φέτος μειωμένη, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη στοχευμένων ενεργειών για την ενίσχυσή της τόσο το καλοκαίρι όσο και στις περιόδους του Πάσχα και του Καρναβαλιού. Συνολικά, το νησί δέχεται περίπου 1.200.000 επισκέπτες τον χρόνο και διαθέτει 80.000 κλίνες, από ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων έως πολυτελείς βίλες και ποικιλία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

