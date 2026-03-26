Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου

Το περιβάλλον γύρω από το Νορίλσκ χαρακτηρίζεται από άδενδρη τούνδρα και έλλειψη δέντρων λόγω των ακραίων κλιματικών συνθηκών.

Βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και ξεκίνησε να προσελκύει μεγάλο αριθμό κατοίκων στις αρχές της δεκαετίας του 1900.

Άπαντες πήγαιναν στην περιοχή για να εξορύξουν τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών της. Ο λόγος για το Νόριλσκ της Σιβηρίας στη Ρωσία.

Όμως, η πραγματική ανάπτυξη ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο γεωλόγος Urvantsev ανακάλυψε τα πλούσια κοιτάσματα νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου στους πρόποδες των όρων Putorana.

Ο πληθυσμός ξεπερνά τις 170.000 παρά το γεγονός ότι η ψυχρή περίοδος διαρκεί περίπου 280 μέρες τον χρόνο. Οι χιονοθύελλες σφυροκοπούν την πόλη για περισσότερες από 130 ημέρες και το απόλυτο σκοτάδι καλύπτει την πόλη για δύο μήνες. Η εναλλαγή πολικών ημερών και νυχτών έχει ισχυρή επίδραση και προκαλεί άγχος, νευρικότητα, υπνηλία και κατάθλιψη στους κατοίκους.

Missing #winter already??? This is Norilsk, #Russia at the moment.... Have you reached spring yet or are you still in winter??? Source via Maycol Checchinato thanks! #SevereWeather #extremeweather #snowfall pic.twitter.com/h42KO0zR93 — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 17, 2019

Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι άνθρωποι περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε κλειστούς χώρους. Η Elena Chernyshova, που πέρασε αρκετές εβδομάδες στην πόλη για το πρότζεκτ της “Days Of Night – Nights Of Day”, κατέγραψε τις ζωές τους με τον φωτογραφικό της φακό και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Winter in Norilsk, January 24. Temperature dropped to -47.1°C here.

Author - https://t.co/ZbWsUQoGa8 pic.twitter.com/JF3TjldpGt — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) January 24, 2021

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο εσωτερικό του αρκτικού κύκλου, το Νορίλσκ έχει υποαρκτικό κλίμα με πολύ μεγάλους, έντονους και κρύους χειμώνες και πολύ σύντομα και ήπια καλοκαίρια. Το Νορίλσκ καλύπτεται με χιόνι για περίπου 250-270 ημέρες το χρόνο, ενώ σε μια περίοδο περίπου 110-130 ημερών σημειώνονται χιονοθύελλες.

Ο “Ήλιος του μεσονυχτίου” βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα από τις 21 Μαΐου έως τις 24 Ιουλίου (65 ημέρες), ενώ η περίοδος που ο ήλιος δεν ανεβαίνει, η πολική νύχτα, είναι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 13 Ιανουαρίου (45 ημέρες). Μερικές φορές τον Ιούλιο η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 25 ° C. Μεγάλο μέρος των γύρω περιοχών καλύπτεται από φυσική άδενδρη τούνδρα. Το Νορίλσκ δεν έχει πολλά δέντρα.