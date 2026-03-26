Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου

Βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και ξεκίνησε να προσελκύει μεγάλο αριθμό κατοίκων στις αρχές της δεκαετίας του 1900

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου
  • Το Νορίλσκ της Σιβηρίας βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και αναπτύχθηκε κυρίως λόγω της ανακάλυψης πλούσιων κοιτασμάτων νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου στις αρχές του 20ού αιώνα.
  • Ο πληθυσμός της πόλης ξεπερνά τις 170.000 κατοίκους, παρά τις εξαιρετικά σκληρές καιρικές συνθήκες με πολικές νύχτες και χιονοθύελλες που διαρκούν μεγάλο μέρος του χρόνου.
  • Το κλίμα στο Νορίλσκ είναι υποαρκτικό, με πολύ κρύους χειμώνες και σύντομα, ήπια καλοκαίρια, ενώ η πόλη καλύπτεται από χιόνι περίπου 250
  • 270 ημέρες το χρόνο.
  • Η πόλη βιώνει πολικές ημέρες από τις 21 Μαΐου έως τις 24 Ιουλίου και πολικές νύχτες από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 13 Ιανουαρίου, γεγονός που επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων.
  • Το περιβάλλον γύρω από το Νορίλσκ χαρακτηρίζεται από άδενδρη τούνδρα και έλλειψη δέντρων λόγω των ακραίων κλιματικών συνθηκών.
Βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και ξεκίνησε να προσελκύει μεγάλο αριθμό κατοίκων στις αρχές της δεκαετίας του 1900.

Άπαντες πήγαιναν στην περιοχή για να εξορύξουν τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών της. Ο λόγος για το Νόριλσκ της Σιβηρίας στη Ρωσία.

Όμως, η πραγματική ανάπτυξη ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο γεωλόγος Urvantsev ανακάλυψε τα πλούσια κοιτάσματα νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου στους πρόποδες των όρων Putorana.

Βρίσκεται 250 χιλιόμετρα βόρεια του αρκτικού κύκλου και ξεκίνησε να προσελκύει μεγάλο αριθμό κατοίκων στις αρχές της δεκαετίας του 1900.Άπαντες πήγαιναν στην περιοχή για να εξορύξουν τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών της. Ο λόγος για το Νόριλσκ της Σιβηρίας.Όμως, η πραγματική ανάπτυξη ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο γεωλόγος Urvantsev ανακάλυψε τα πλούσια κοιτάσματα νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου στους πρόποδες των όρων Putorana

Ο πληθυσμός ξεπερνά τις 170.000 παρά το γεγονός ότι η ψυχρή περίοδος διαρκεί περίπου 280 μέρες τον χρόνο. Οι χιονοθύελλες σφυροκοπούν την πόλη για περισσότερες από 130 ημέρες και το απόλυτο σκοτάδι καλύπτει την πόλη για δύο μήνες. Η εναλλαγή πολικών ημερών και νυχτών έχει ισχυρή επίδραση και προκαλεί άγχος, νευρικότητα, υπνηλία και κατάθλιψη στους κατοίκους.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι άνθρωποι περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε κλειστούς χώρους. Η Elena Chernyshova, που πέρασε αρκετές εβδομάδες στην πόλη για το πρότζεκτ της “Days Of Night – Nights Of Day”, κατέγραψε τις ζωές τους με τον φωτογραφικό της φακό και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο εσωτερικό του αρκτικού κύκλου, το Νορίλσκ έχει υποαρκτικό κλίμα με πολύ μεγάλους, έντονους και κρύους χειμώνες και πολύ σύντομα και ήπια καλοκαίρια. Το Νορίλσκ καλύπτεται με χιόνι για περίπου 250-270 ημέρες το χρόνο, ενώ σε μια περίοδο περίπου 110-130 ημερών σημειώνονται χιονοθύελλες.

Ο “Ήλιος του μεσονυχτίου” βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα από τις 21 Μαΐου έως τις 24 Ιουλίου (65 ημέρες), ενώ η περίοδος που ο ήλιος δεν ανεβαίνει, η πολική νύχτα, είναι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 13 Ιανουαρίου (45 ημέρες). Μερικές φορές τον Ιούλιο η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 25 ° C. Μεγάλο μέρος των γύρω περιοχών καλύπτεται από φυσική άδενδρη τούνδρα. Το Νορίλσκ δεν έχει πολλά δέντρα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04ΚΟΣΜΟΣ

Το μανιτάρι «χρυσός δολοφόνος» δραπέτευσε και καταστρέφει τα δάση της Βόρειας Αμερικής 

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Έχω παιδιά με ταλέντο, αλλά… – Αφήνει κενό ο Μάνταλος» | Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ - Κάηκε ολοσχερώς

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία «υπό απειλή» - Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη ανατρέπει βασική αντίληψη για τον χρόνο που περνάτε στο κινητό σας

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Πλαφόν στις τιμές θέτει η Πολωνία – Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων ψήφισε η Γερμανία

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι - Ειδικοί προειδοποιούν

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικά παραμύθια: Το Ισραήλ αγοράζει ελληνικά νησιά για να κάνει την Κύπρο... Παλαιστίνη

18:25TRAVEL

Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό AKTOR: Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο βρετανικός υπέρ-δορυφόρος που «βλέπει» μέσα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι του Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού στα €920: Ποια επιδόματα συμπαρασύρονται

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ στο Λονδίνο: Αποκαλεί «παιχνίδια» τα βρετανικά αεροπλανοφόρα των 70.000 τόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

17:39ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ξηροί καρποί από σούπερ μάρκετ - Όσοι τα προμηθεύτηκαν «να μην τα καταναλώσουν»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ