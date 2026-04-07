Σίφνος: Στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Η Σίφνος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας News55.se, η οποία έκανε εκτενή έρευνα προκειμένου να εντοπίσει τα πέντε επικρατέστερα μέρη του πλανήτη που αποφεύγουν τον μαζικό τουρισμό και προσφέρουν ιδιαίτερες αυθεντικές εμπειρίες.

Στο σχετικό άρθρο, η News55.se αναδεικνύει τη Σίφνο στη δεύτερη θέση του καταλόγου ως ένα νησί που έχει καταφέρει να διατηρήσει τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του, σε αντίθεση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς που έχουν αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυθεντική ατμόσφαιρα και την ηρεμία, ιδιαίτερα εκτός υψηλής σεζόν, στη μοναδική φυσική ομορφιά, με πεζοπορικές διαδρομές και γραφικούς οικισμούς, όπως το Κάστρο και η Απολλωνία και στην ποιότητα που συνοδεύει κάθε πτυχή της τουριστικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, το οποίο αποκαλείται στο αφιέρωμα, «γαστρονομική καρδιά της Ελλάδας», λόγω της κληρονομιάς του πρώτου εθνικού καταξιωμένου μάγειρα Νικόλαου Τσελεμεντέ καθώς και των παραδοσιακών συνταγών που διατηρούνται μέχρι σήμερα και συνδέουν τις πρώτες ύλες με το μεράκι των ντόπιων και τον πηλό.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Βασιλεία της Ελβετίας, η Νορθάμπερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου το Ιρλανδέζικο Γκόλγουεϊ και η Καναζάουα της Ιαπωνίας.

«Η Σίφνος αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, υψηλή γαστρονομία, φυσική ομορφιά και ποιότητα εμπειριών. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδικότητα, επενδύοντας σε θεματικές μορφές τουρισμού και προσφέροντας επιλογές που σέβονται τον τόπο και τον επισκέπτη», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Η διεθνής διάκριση είναι αποτέλεσμα του καλέσματος του Δήμου στην Σκανδιναβική αγορά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόσφατη παρουσία του Δήμου Σίφνου στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin 2026, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού και φορείς της αγοράς στις οποίες καταγράφηκε το έντονο ενδιαφέρον για ειδικές μορφές τουρισμού και εμπειρίες που δημιουργούν ξεχωριστές αναμνήσεις σε επίπεδο γαστρονομίας, πεζοπορίας, φυσιολατρίας και πολιτισμού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

