Κάρπαθος: Πρώτη επιλογή για αυθεντικές και ανέμελες διακοπές στην Ευρώπη

Τι λένε τα διεθνή μέσα για το δεύτεο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται η Κάρπαθος μέσα από σειρά δημοσιευμάτων σε Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία που προέκυψαν με πρωτοβουλίες του δήμου και αναδεικνύουν το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων ως τον απόλυτο προορισμό ανάμεσα σε νησιά της Ευρώπης για στιγμές χαλάρωσης με αυθεντικότητα, γαλήνη, ασφάλεια και εξωτισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα του girovagate.com, το οποίο υπογράφεται από τον ιδρυτή της εθνικής ένωσης Ιταλών travel bloggers (https://girovagate.com/2026/04/karpathos-estate-2026-perche-e-la-meta-giusta-e-sicura-per-una-vacanza.html), παρουσιάζει την Κάρπαθο ως μία από τις ιδανικότερες επιλογές για το καλοκαίρι του 2026, αναδεικνύοντας την πρωτοτυπία εμπειριών και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του νησιού, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας και ξεγνοιασιάς που προσφέρει στους επισκέπτες.

Το άρθρο εστιάζει στη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου της Καρπάθου, με τις εντυπωσιακές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά που παραμένουν ανεπηρέαστα από τον μαζικό τουρισμό, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην έντονη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα παραδοσιακά χωριά, όπως η Όλυμπος, όπου διατηρούνται ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, προσφέροντας μία ανεπανάληπτη πρόταση αναζωογόνησης στον επισκέπτη. Το δημοσίευμα δεν παραλείπει να αναφερθεί στη γαστρονομία του νησιού, η οποία βασίζεται σε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρει η Κάρπαθος για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, οι καταδύσεις, τα θαλάσσια σπορ και η εξερεύνηση της φύσης.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής προβολή της Καρπάθου ενισχύεται περαιτέρω μέσω δημοσιεύματος της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η οποία παρουσιάζει το νησί ως έναν ελληνικό παράδεισο με «ομορφιά από άλλο πλανήτη», συγκρίνοντάς το με μακρινούς προορισμούς όπως η Χαβάη (https://www.thesun.co.uk/travel/38082093/karpathos-greek-island-hawaii-beaches-travel/).

Το άρθρο δίνει έμφαση στην εντυπωσιακή ακτογραμμή, στο άγριο και ταυτόχρονα γοητευτικό φυσικό τοπίο, καθώς και στην αυξανόμενη δημοφιλία της Καρπάθου στο βρετανικό ταξιδιωτικό κοινό, αναδεικνύοντάς την ως μία εναλλακτική επιλογή υψηλής αισθητικής και αυθεντικότητας. Σημαντική διάσταση στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού προσθέτει και η πρόσφατη επίσκεψη ομάδας Ολλανδών ειδικών και δημιουργών περιεχομένου στον ποδηλατικό τουρισμό, οι οποίοι συμπεριέλαβαν την Κάρπαθο σε ένα μεγάλο διασυνοριακό ταξίδι με ποδήλατα που ένωσε την Τουρκία με την Ελλάδα.

Αυτή η πρωτοβουλία (https://www.instagram.com/p/DWW0Sa5CDSM/?img_index=1) ανέδειξε την Κάρπαθο ως έναν προορισμό με προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα του βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού, ενώ παράλληλα προώθησε μηνύματα συνεργασίας, ευγενούς άμιλλας, αθλητικού ιδεώδους και αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας πως ο τουρισμός γεφυρώνει διαφορές και ενώνει λαούς. Αυτές οι στοχευμένες προβολές σε αγορές στρατηγικής σημασίας, όπως η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, εντάσσονται στο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Καρπάθου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Novibet
