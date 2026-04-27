Σαν σήμερα 27 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 27 Απριλίου.
- 1521 – Μάχη του Μακτάν: Ο εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγγελάνος σκοτώνεται στις Φιλιππίνες από ιθαγενείς με επικεφαλής τον Λάπου Λάπου.
- 1864 – Πεθαίνει ο οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στρατιωτικός, πολιτικός και συγγραφέας, Ιωάννης Μακρυγιάννης.
- 1904 – Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώνεται στις 19:42 με επίκεντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 255 άνθρωποι σκοτώνονται και 3.783 σπίτια καταρρέουν σε 69 οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.
- 1941 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ναζιστικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα, αρχίζει η περίοδος της Κατοχής.
- 1945 – Ο Μπενίτο Μουσολίνι συλλαμβάνεται από Ιταλούς παρτιζάνους.
- 1992 – Σχηματίζεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας από την ένωση Σερβίας και Μαυροβουνίου.
- 2008 – Πεθαίνει ο Ελληνοκύπριος συνθέτης και στιχουργός, Μάριος Τόκας.
Σχόλια
