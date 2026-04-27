«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότερα από 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στα προγράμματα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση άνω των 125 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Περίπου 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.
  • Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης ορίζεται στις 30 Μαΐου 2026, ενώ η εξαργύρωσή τους πρέπει να γίνει έως τις 25 Ιουνίου 2026.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέξουν εγκεκριμένο προμηθευτή και εξοπλισμό μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.
  • Για πληροφορίες, οι ωφελούμενοι και οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν με τα καθορισμένα τηλεφωνικά νούμερα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΥΠΕΝ.
Snapshot powered by AI

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο 2ος και ο 3ος οριστικός πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με τους οποίους εντάσσονται περισσότεροι από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα.

Η συνολική μέγιστη επιδότηση για αυτές τις αιτήσεις ξεπερνά τα 125.000.000 ευρώ.

Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος ΕΔΩ.

Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25/06/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101(Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00)
  • Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355

(Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00)

Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr (ωφελούμενοι)

allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr (προμηθευτές).

Σχόλια
