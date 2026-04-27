Κολομβία: Στους 20 οι νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο – Δεκάδες τραυματίες
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Κολομβία
Στους 20 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας, ενώ άλλοι 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Η έκρηξη σημειώθηκε στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στην περιοχή Κάουκα, στα νότια της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν αναποδογυρισμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα στον δρόμο.
Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, απέδωσε την επίθεση σε αντάρτες που συνδέονται με αποσχισθείσες ομάδες των πρώην FARC, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες, φασίστες και διακινητές ναρκωτικών». Παράλληλα, ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να κινηθούν άμεσα εναντίον τους.
Ο κυβερνήτης της Κάουκα, Οκτάβιο Γκουσμάν, έκανε λόγο για τη «σκληρότερη επίθεση εναντίον αμάχων εδώ και δεκαετίες», περιγράφοντας την έκρηξη ως «αδιάκριτη». Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 15 γυναίκες και πέντε άνδρες, ενώ η έκρηξη άφησε κρατήρα μήκους περίπου 200 μέτρων.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που εκσφενδονίστηκαν αρκετά μέτρα μακριά.
Παράλληλα, από την Παρασκευή έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις μικρότερης κλίμακας στην περιοχή, μεταξύ αυτών και επίθεση σε στρατιωτική βάση στην πόλη Κάλι, με δύο τραυματίες.
Ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε επίσης ότι λεωφορείο παγιδευμένο με εκρηκτικά δεν εξερράγη νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή της Κάουκα, αποδίδοντας την ενέργεια σε καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.
Η νέα έξαρση βίας σημειώνεται έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 31ης Μαΐου, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής έντασης στη χώρα.