Κολομβία: Στους 14 ανέβηκε ο απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης - 38 οι τραυματιες
Η βομβιστική επίθεση που διαπράχθηκε χθες Σάββατο σε τμήμα του οδικού δικτύου στη νοτιοδυτική Κολομβία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 38, έναν μήνα και κάτι προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο νομάρχης.
«Ως αυτή τη στιγμή, καταμετρούμε 14 νεκρούς και πάνω από 38 τραυματίες, ανάμεσά τους 5 ανήλικους», ενημέρωσε μέσω X ο νομάρχης στην Κάουκα Οκτάβιο Γκουσμάν.
