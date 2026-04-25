Στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας ενάντια στι ςσυμμορίες

«Οι δυο χώρες μας δεσμεύονται να καταρτίσουν (...) στρατιωτικά σχέδια, καθώς επίσης και να δημιουργήσουν αμέσως μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών»

Στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας ενάντια στι ςσυμμορίες
Οι πρόεδροι της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες και της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή έπειτα από συνάντησή τους στο Καράκας πως οι δυο χώρες θα προχωρήσουν σε πολύ πιο στενή συνεργασία των ενόπλων δυνάμεών τους προκειμένου να αγωνιστούν εναντίον των «μαφιών», των «εγκληματικών συμμοριών» οι οποίες δρουν κυρίως στα πορώδη σύνορά τους, μήκους 2.000 και πλέον χιλιομέτρων.

Οι δύο κυβερνήσεις εννοούν να επιδοθούν σε «κοινή προσπάθεια, με συντονισμό σε βάθος, για να απαλλάξουν τους λαούς στα σύνορα από τις μαφίες που είναι αφοσιωμένες σε διάφορες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ξεκινώντας από την κοκαΐνη, την παράνομη εξόρυξη και εμπορία χρυσού, την εμπορία ανθρώπων, τις σπάνιες γαίες», ανέφερε ο Γουστάβο Πέτρο, που έγινε χθες ο πρώτος αρχηγός κράτους ο οποίος επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα αφού ο αμερικανικός στρατός πήρε αιχμάλωτο τον Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου.

«Οι δυο χώρες μας δεσμεύονται να καταρτίσουν (...) στρατιωτικά σχέδια, καθώς επίσης και να δημιουργήσουν αμέσως μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών», είπε από την πλευρά της η Ντέλσι Ροδρίγκες, επιμένοντας στο ότι το Καράκας και η Μπογοτά μοιράζονται «προσέγγιση πολύ σοβαρή, ολοκληρωμένη για τον που πρέπει να είναι ο αγώνας εναντίον των εγκληματικών συμμοριών».

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας, ήταν σημαντικός σύμμαχος του Νικολάς Μαδούρο και αρχικά καταδίκασε την «απαγωγή» του και την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας. Ωστόσο φάνηκε να κατεβάζει τους τόνους έπειτα από συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που επέτρεψε να αποκλιμακωθεί η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον.

Χθες η κυρία Ροδρίγκες, που κυβερνά υπό αμερικανική πίεση, ευχαρίστησε τον κ. Πέτρο ήταν «ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που μας τηλεφώνησαν την 3η Ιανουαρίου, σε στιγμές πολύ δύσκολες για τον λαό της Βενεζουέλας, για να εκφράσει την αλληλεγγύη του».

Άλλος φάκελος που έθιξαν οι δυο αρχηγοί κρατών ήταν αυτός της ενεργειακής συνεργασίας και της «ηλεκτρικής διασύνδεσης» των δυο χωρών, ιδίως «στη δυτική Βενεζουέλα», όπου οι διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι συχνές.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση κοντεύει να ολοκληρωθεί, όπως και η διασύνδεση ως προς το αέριο, χάρη στην οποία θα μπορούμε όχι μόνο να προμηθεύουμε με αέριο την Κολομβία, αλλά και να εξάγουμε από κοινού αέριο σε άλλες χώρες», είπε η κ. Ροδρίγκες.

Η Βενεζουέλα--η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο--επιδιώκει να αναπτύξει επίσης την παραγωγή αερίου.

Το κράτος της Λατινικής Αμερικής υφίστατο αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο από το 2019, αλλά μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ άρχισε να χαλαρώνει σταδιακά τις κυρώσεις.

Παράλληλα οι αμερικανοί υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ ταξίδεψαν στη Βενεζουέλα για να προωθήσουν το άνοιγμα του ενεργειακού τομέα της.

Υπό πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, η Βενεζουέλα υιοθέτησε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για τομείς όπως οι υδρογονάνθρακες και η εξόρυξη μεταλλευμάτων, ανοίγοντάς τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

