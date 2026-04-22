Βενεζουέλα: Αιματηρή εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας – Πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε έγκλειστοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γιάρε, 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Καράκας, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας.

Υπεράριθμος πληθυσμός κρατουμένων, ελλείψεις τροφίμων, βία, έλεγχος συμμοριών, ανθυγιεινές συνθήκες, ελλείψεις πόσιμου νερού... Οι συνθήκες στις φυλακές της Βενεζουέλας επικρίνονται μόνιμα από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

"QUEREMOS FE DE VIDA": El desgarrador grito de los familiares tras la matanza en Yare III



— TVV Noticias (@TVVnoticias) April 22, 2026



Τη Δευτέρα, «καβγάς» στη φυλακή Γιάρε III ανάμεσα «σε πρόσωπα στερούμενα την ελευθερία τους» εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», συνέπεια της οποίας ήταν «ο θάνατος πέντε προσώπων στερούμενων την ελευθερία τους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε μέσω Instagram.

Οι σωφρονιστικές αρχές δεν διευκρίνισαν ποια ήταν η αιτία των θανάσιμων επεισοδίων, ούτε αν ή πόσοι έγκλειστοι τραυματίστηκαν. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργείται έρευνα.

Το συγκρότημα Γιάρε αποτελείται από τρεις φυλακές.

Το 2023, ο ανατραπείς πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε διατάξει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτηθεί ο έλεγχος φυλακών που έλεγχαν έγκλειστοι και συμμορίες. Δεκάδες κρατούμενοι είχαν μεταχθεί στη Γιάρε III.

Στη γειτονική φυλακή Γιάρε II είναι έγκλειστοι πολλοί κρατούμενοι που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς. Την περασμένη εβδομάδα αφέθηκαν ελεύθεροι 46 από αυτούς, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP) καταμέτρησε 105 θανάτους σε σωφρονιστικά καταστήματα ή χώρους κράτησης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 2024, τους οποίους απέδωσε στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης.