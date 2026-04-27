Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας σε συντονισμένη επίθεση ανταρτών
Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε επίθεση το Σάββατο
- Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι, Σαντιό Καμαρά, σκοτώθηκε σε συντονισμένη επίθεση ανταρτών.
- Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Καμαρά στην περιοχή Κάτι με χρήση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.
- Η επίθεση οργανώθηκε από το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική (JNIM).
- Ο Καμαρά ήταν σημαντικό πρόσωπο στη στρατιωτική κυβέρνηση και είχε αναπτύξει την στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία.
- Η επίθεση αποτελεί μέρος ευρείας προσπάθειας των ανταρτών να αποκτήσουν τον έλεγχο της χώρας.
Ο υπουργός Άμυνας του Μαλί Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποίησαν αντάρτες το Σάββατο, δήλωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές από μέσα ενημέρωσης και συγγενείς.
Ο Καμαρά σκοτώθηκε όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί σε ανακοίνωση.
Παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.
