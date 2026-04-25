Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα

Snapshot powered by AI

Συντονισμένες επιθέσεις ένοπλων τζαχαντιστικών ομάδων βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρο το Μάλι και τη πρωτεύουσα της χώρας.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο, ο στρατός ανέφερε ότι «οι μάχες συνεχίζονται», προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας μας εμπλέκονται επί του παρόντος στην απόκρουση των επιτιθέμενων».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκρήξεις και πυροβολισμούς γύρω από τη στρατιωτική βάση του Κάτι, μια σημαντική εγκατάσταση έξω από την πρωτεύουσα. Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να αποκλείσουν τους δρόμους στην περιοχή.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για επιθέσεις στο Γκάο και το Κιντάλ στο βορρά και στο Σεβάρε στο κεντρικό Μάλι. Αν και ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ότι επικρατεί ηρεμία στα περισσότερα μέρη του Μπαμάκο, υπάρχουν ακόμη αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου BBC, οι αρχές ασφαλείας έχουν στήσει σημεία ελέγχου στους δρόμους που οδηγούν στο αεροδρόμιο και πραγματοποιούν ελέγχους στα οχήματα.

Ο Ούλφ Λάεσινγκ, επικεφαλής του Προγράμματος Σαχέλ στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ στο Μάλι, δήλωσε στο BBC ότι το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί τη «μεγαλύτερη συντονισμένη τζιχαντιστική επίθεση στο Μάλι τα τελευταία χρόνια».

Ο στρατός του Μάλι δήλωσε ότι μάχεται εναντίον «τρομοκρατικών ομάδων» τις οποίες δεν κατονόμασε και εξήγησε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Σύμφωνα με το BBC, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν τη συμμετοχή στην επίθεση της τζιχαντιστικής ομάδας «Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin» (JNIM) και των ανταρτών του «Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ Τουαρέγκ» (FLA).

Ο Μοχάμεντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν, εκπρόσωπος του FLA, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δυνάμεις του είχαν πάρει τον έλεγχο αρκετών σημείων στις πόλεις Γκάο και Κιντάλ. Επίσης, προέτρεψε τις γειτονικές χώρες την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα να μην παρέμβουν.