Μαλί: Νέα επίθεση τζιχαντιστών - Στόχευσαν οχηματοπομπή με καύσιμα

Οχηματοπομπές βυτιοφόρων φτάνουν το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα χάρη στη συνοδεία του στρατού και ρώσων παραστρατιωτικών, με αεροπορική υποστήριξη.

Μαλί: Νέα επίθεση τζιχαντιστών - Στόχευσαν οχηματοπομπή με καύσιμα

ΑΡΧΕΙΟ - Μαχητές της ισλαμιστικής ομάδας Ansar Dine στέκονται φρουροί στο Τιμπουκτού του Μάλι, στις 31 Αυγούστου 2012, καθώς ετοιμάζονται να μαστιγώσουν δημόσια ένα μέλος της ισλαμικής αστυνομίας που κρίθηκε ένοχο για μοιχεία. 

AP
Τζιχαντιστές επιτέθηκαν χθες Σάββατο εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που διέσχιζε το Μαλί, τερματίζοντας ανεπίσημη κατάπαυση του πυρός η οποία επέτρεψε να αμβλυνθούν το τελευταίο διάστημα οι ελλείψεις καυσίμων στο περίκλειστο κράτος του Σαχέλ, ανακοίνωσε το στρατιωτικό καθεστώς στην Μπαμακό.

Από τον Σεπτέμβριο, τζιχαντιστές που ορκίζονται πίστη στην Αλ Κάιντα άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο οχηματοπομπές που μεταφέρουν καύσιμα, κυρίως από τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού, τις δυο χώρες από όπου διέρχονται τα περισσότερα εμπορεύματα που εισάγονται στο Μαλί.

Ωστόσο δεν αναφέρθηκε καμιά τέτοια επίθεση κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, με πηγές να κάνουν λόγο για ανεπίσημη ανακωχή ανάμεσα στους τζιχαντιστές και το στρατιωτικό καθεστώς.

Η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), που πρόσκειται στην Αλ Κάιντα, ανέλαβε χθες Σάββατο την ευθύνη για ενέδρα εναντίον «οχηματοπομπής του στρατού του Μαλί που συνόδευε βυτιοφόρα» κοντά στην πόλη Μπουγκουνί, στον Νότο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στρατιωτική συνοδεία «δέχτηκε πυρά τρομοκρατών σε δρόμο που συνδέει την Μπουγκουνί με την Μπαμακό», διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση τέθηκε «υπό έλεγχο» και ότι άνδρες τους ανέλαβαν να φροντίσουν ή να φρουρήσουν «βυτιοφόρα που υπέστησαν ζημιές». Η υπόλοιπη οχηματοπομπή μετέβη συνοδευόμενη στον προορισμό της, πρόσθεσαν.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φτάνουν δεκάδες βυτιοφόρα χθες στην πρωτεύουσα μέσω οδικού άξονα που συνδέει την Ακτή Ελεφαντοστού με το Μαλί και διέρχεται από την Μπουγκουνί.

Οχηματοπομπές βυτιοφόρων φτάνουν το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα χάρη στη συνοδεία του στρατού και ρώσων παραστρατιωτικών, με αεροπορική υποστήριξη.

Η ανεπίσημη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις αρχές και τους τζιχαντιστές ουδέποτε αναγνωρίστηκε επίσημα από τη χούντα.

Η ΟΥΙΜ χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ η τζιχαντιστική οργάνωση με τη μεγαλύτερη επιρροή και η «σοβαρότερη απειλή για το Σαχέλ».

