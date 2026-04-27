«Βροχή» από σειρές και καθηλωτικά επεισόδια

Δευτέρα για τη βραδινή ζώνη των καναλιών σημαίνει καθηλωτικά επεισόδια στις αγαπημένες παραγωγές μυθοπλασίας. 11 σίριαλ ρίχνονται στη μάχη με δυνατές σκηνές και πολλές ανατροπές.

Να μ’αγαπάς, ALPHA 20.00

Η Ζωή και η Φωτεινή ανησυχούν έντονα για τον Λευτέρη και ενημερώνουν τον Άγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως δράση. Νιώθοντας ενοχές που δεν κατάλαβε νωρίτερα την σοβαρότητα της κατάστασης, τον παίρνει σχεδόν με το ζόρι και τον πηγαίνει σε δικό του νευροχειρουργό. Παράλληλα, η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη. Ο Χάρης ρωτάει τον Θεόφιλο για τις κακές κριτικές στο ξενοδοχείο, αλλά εκείνος αρνείται κάθε ανάμιξη. Ο Ορφέας προσπαθεί να στηρίξει τη Φωτεινή, που ανησυχεί για τον αδελφό της. Όλοι καταλαβαίνουν πως οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές.

Σούπερ Ήρωες, ΑΝΤ1 20.00

Το μεγάλο αφεντικό έρχεται στο μαγαζί. Η Μπέτυ, η μεγαλοαστή, φαντασμένη και κομματάκι ψωνάρα ιδιοκτήτρια της αλυσίδας των «Σούπερ» και πρώην γυναίκα του Βασίλη, καταφθάνει και μαζί της φέρνει την απειλή επικείμενων απολύσεων. Κάπως έτσι, στο μανάβικο η Ρένα πανικοβάλλεται όταν συνειδητοποιεί ότι μια αλλαγή στο συμβόλαιό της την κάνει εύκολο θύμα για απόλυση. Στα ταμεία, η Έφη νομίζει ότι η Σταυρούλα έχει μάθει ότι εκείνη θα απολυθεί και δεν της το λέει. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας προσπαθεί να πείσει τον Σπύρο να μην επαναστατήσει, μέχρι που ο Σπύρος βρίσκει τη στήριξη… του Βασίλη. Στα κρέατα και στα τυριά, ο Περικλής αποφασίζει να «θυσιαστεί» να σώσει εκείνον και τη Χαριστέλλα από την απόλυση επιστρατεύοντας… τη γοητεία του.

Έχω παιδιά, MEGA 20.50

Οι ενοχές του Μιχάλη και της Σάρας «χτυπούν κόκκινο» όταν συνειδητοποιούν πως ο Τάσος υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του στις ξένες γλώσσες και αποφασίζουν πως πρέπει να ξεκινήσει μαθήματα Αγγλικών. Την ίδια ώρα στο Urbanic, ο Τόνι ζητά περισσότερα βιωματικά άρθρα με clickbait τίτλους και ο Μιχάλης με τη βοήθεια του Σταύρου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αποστολή. Τέλος, η Ιωάννα κάνει την έκπληξη και ζητά για πρώτη φορά τη βοήθεια της Σάρας.

Μπαμπά σ’ αγαπώ, ALPHA 21.00

Η Στέλλα βρίσκει μια στιγμή ηρεμίας με το Νίκο. Μία στιγμή που περίμενε καιρό. Καταφέρνουν και μιλούν για πράγματα που έπρεπε εδώ και καιρό να πουν. Αλλά η κουβέντα τους κόβεται νωρίς, όταν η Ζωή εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους. Η απόφαση της Ζωής να μείνει με τον πατέρα της, θα οδηγήσει σε σύγκρουση τον Νίκο και τη Βιργινία, όταν εκείνος της ζητήσει να μείνει το παιδί μαζί του για κάποιον καιρό. Η Ελένη αναλαμβάνει το ρόλο της διευθύντριας στο νηπιαγωγείο όταν η Βιργινία δεν έρχεται στη δουλειά και σ’ αυτήν την απαιτητική θέση θα βρει απροσδόκητη βοήθεια από τον Δημήτρη, που τα εγκαταλείπει όλα για να σταθεί στο πλευρό της (και να τη φλερτάρει και λίγο). Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής ταλαιπωρείται στην προσπάθεια να βρει δουλειά, με μόνο του συμπαραστάτη τη Τζένη, ενώ η εξαφάνιση της Μαίρης τον ανησυχεί και τον οδηγεί να ζητήσει μια μυστική συνάντηση με την Τζούλια. Και οι ήρωες του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» αναπολούν στιγμές από τη μέρα που οδήγησε στη σύλληψη του μωρού της Στέλλας και του Νίκου, στη γνωριμία του Δημήτρη με την Ελένη και του Ηρακλή με την Τζένη καθώς και τη δημιουργία της παρέας τους.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Καθώς ο Πέτρος και η Αλίκη τρέχουν να σβήσουν την φωτιά, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του εμπρησμού. Ο Πέτρος θα επιτεθεί στον Μάρκο και τον Νώντα και η εξέλιξη θα είναι πολύ επικίνδυνη… Ο Μάρκος καταφεύγει στο σπίτι του και συλλαμβάνεται. Προκειμένου να γλιτώσει, κατηγορεί τον Πέτρο για επίθεση και ο αστυνόμος Κομνηνός δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να στείλει σήμα για τη σύλληψή του. Ο Πέτρος κινδυνεύει και η Αλίκη τον προτρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να γλιτώσει. Η Αλίκη προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Πέτρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν καταφέρνει να τον βρει. Η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου έχει προκαλέσει πανικό στο ξενοδοχείο… Η Κυβέλη και ο Ρήγας σχεδιάζουν τον γάμο τους, έχοντας πια τις άδειες στα χέρια τους. Οι υποψίες για την απαγωγή του μικρού Γεώργιου στρέφονται προς την Ελένη και τον Βλάσση, ενώ στο ξενοδοχείο καταφθάνει μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη… Το τηλεγράφημα που έστειλε η Αλίκη στον Πέτρο για να μιλήσουν πριν φύγει, το λαμβάνει η μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.40

Η Αλεξάνδρα προσπαθεί με κάθε τρόπο, να κάνει τον Οδυσσέα να ξεχάσει την Αρετή, στήνοντας ύπουλα παιχνίδια. Ο Σάββας πιέζει την Άσπα να του δώσει διαζύγιο χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που αναφέρεται στο παρελθόν της και οι ισορροπίες αλλάζουν επικίνδυνα. Ο Νικήτας κάνει μια πρόταση στη Μίνα, που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις. Ο Μάξιμος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα όσα έμαθε για τον συνέταιρο της Triton – Οικοδομικής και αποφασίζει να το ψάξει μόνος του. Κι ενώ η Αρετή δέχεται μια επίσκεψη που δεν περίμενε, η Κατερίνη πηγαίνει ξανά στο σπίτι της Εύας, για να βρεθεί μπροστά σε μία αποκάλυψη, που δεν είχε υπολογίσει.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 22.00

Ο Παύλος προχωράει με το σχέδιό του να ανακτήσει το μαγαζί από τη Θάλεια και έρχεται τώρα για να της προσφέρει δήθεν τη βοήθειά του και να λύσει τα προβλήματά της με την εφορία. Εκείνη, όμως, τον αντιμετωπίζει με καχυποψία, καταλαβαίνοντας πως μπορεί να πρόκειται για παγίδα. Η Χριστίνα μαθαίνει πως η Ειρήνη παρασύρθηκε πάλι από τον έρωτα του Πέτρου και αποφασίζει να αναλάβει αμέσως δράση! Στο Δρομοκαΐτειο, η Ελένη φαίνεται πως έχει μια ευχάριστη γνωριμία με τον Περικλή αν και στη συνέχεια θα βρεθεί μπροστά σε μια παράξενη έκπληξη. Παράλληλα, η Χλόη τσακώνεται πολύ έντονα με τον Κυριάκο στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί την Ελένη και να πείσει τον νονό της πως κάνει λάθος που την έχει στείλει στο Δρομοκαΐτειο. Και ο πατήρ Νικόλαος είναι ένα βήμα πριν πάρει μια μεγάλη απόφαση, που θ΄ αλλάξει τις ζωές όλων.

Από ήλιο σε ήλιο, ΕΡΤ1 22.00

Οι έρευνες για την Άννα συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκέοργκ επιστρέφει στη Σέριφο και καυχιέται στον πατέρα του για όσα έζησε στο Λαύριο, όμως μένει άναυδος όταν συναντά τον Γερακάρη με βαλίτσα, συνειδητοποιώντας ότι κι εκείνος έλειπε από το νησί. Την ίδια στιγμή, η Ανδρομέδα δεν βρίσκει το θάρρος να εκμυστηρευτεί ούτε στην Καλλιόπη τη νύχτα που πέρασε με τον Περσέα, ενώ ο Δρακούλης αποκαλύπτει στην Ταξιαρχούλα πως σκοπεύει να δώσει την κόρη του για γυναίκα του Γκέοργκ. Στο μεταξύ, οι εργάτες αισιοδοξούν μετά τη συνάντησή τους με τον επιθεωρητή στο Λαύριο, πιστεύοντας πως τα προβλήματά τους επιτέλους ακούστηκαν. Ωστόσο, η ζήλια του Γιάννη φέρνει νέα αναταραχή, καθώς, βλέποντας τον ακριβό σταυρό που χάρισε ο Γκέοργκ στην Κατερινέτα, σπεύδει να το διαδώσει σε όλο το νησί.

Το Παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Στράτος προσπαθεί να πείσει τον Διοικητή ότι η ομολογία της Μαρίας Τερέζας για τον θάνατο του Υάκινθου έχει κενά. Ο Γερμανός καταφέρνει να επισκεφτεί την αδερφή του στη φυλακή, ενώ η Βάνα φροντίζει τον ανιψιό του, Ανδρέα. Η Άρτεμις, ο Πέτρος, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Δημήτρης προσπαθούν να τον παρηγορήσουν, ενώ οι χωριανοί ψάχνουν τρόπους να στηρίξουν εκείνον και τη μητέρα του. Ο Ανδρέας αποκαλύπτει στον Γερμανό πως γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα, ενώ η Μαρία Τερέζα λέει στον Πάκη την αλήθεια για τον ξάδερφό του, την οποία εκείνος αρνιόταν να αποδεχτεί.

Η Γη της ελιάς, MEGA 23.00

Η Χριστιάνα, σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του Αντώνη και της Μαρουσώς, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει με την αδελφή της, αλλιώς θα της τα αποκαλύψει όλα. Εκείνος αρνείται και την απειλεί, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη. Η εμμονή του Τζον με τον Μιχάλη συνεχίζεται και η Αθηνά, για να τον αποφύγει, μαζεύει τα πράγματά της και πηγαίνει στη Μαρία. Εκεί, όμως, την περιμένει ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς βρίσκει τη μητέρα της με τον Ζακ (Χάρης Εμμανουήλ), τον νέο της δεσμό. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να πείσει τη Φρύνη ότι αγαπάει μόνο εκείνη, αλλά η Φρύνη επιμένει στον χωρισμό. Την ίδια ώρα, ο Παρασκευάς πασχίζει να ρίξει τη Μυρτώ, η οποία δεν λέει να ξεκολλήσει από τον Κουράκο. Ο Μιχάλης ανακοινώνει στους φίλους του ότι χώρισε με τη Χριστιάνα, ενώ εκείνη περιμένει να την πάρει τηλέφωνο. Η Μαρουσώ προειδοποιεί τον Μανώλη ότι στη Μάνη έχει αποκτήσει εχθρούς και ο Κουράκος προσπαθεί να βρει στοιχεία εις βάρος του. Η Μαργαρίτα φέρνει επιτέλους τον Λεωνίδα (Θωμάς Κινδύνης) στο σπίτι κι η Αναστασία ενθουσιάζεται μαζί του. Η Άννα εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν νιώθει πια ερωτευμένη με τον Ρούσσο. Η Ασπασία μπαίνει στο χειρουργείο κι ο Στάθης με την Κούλα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της. Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι το σημείωμα του Ορέστη ήταν πλαστό κι υποψιάζεται ότι κάποιος τον δολοφόνησε.

Porto Leone, ALPHA 23.30

Η Αλεξάνδρα στήνει µε την βοήθεια του Στελάρα την απαγωγή του παιδιού του Στράτου. Η Βούλα αντιδράει όταν η Άντζελα φέρνει την Ασηµίνα να την εξετάσει για εγκυμοσύνη, ενώ ο Γιάμαρης ανοίγει την ψυχή του στην Γαλήνη προκειμένου να της εξηγήσει την αλήθεια για τη σχέση του µε τον Καπετανάκο, αλλά και τα συναισθήματα του για εκείνη. Ο Βούλγαρης πνέει µένεα απέναντι σε όσους του βάζουν εμπόδια στην εταιρεία και η Λιάνα μαθαίνει από τον Φραντζέσκο τον τραμπουκισμό που δέχτηκε από τον Καπετανάκο. Τέλος, ο Αντρέας και η Λένα έρχονται για πρώτη φορά κοντά, µε τον Αντρέα να της υπόσχεται πως θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει να πάρει πίσω το παιδί της.