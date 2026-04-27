Ομπάμα: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας»
Καμία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ
- Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε την επίθεση που συνέβη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου.
- Ο Ομπάμα τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία των ΗΠΑ.
- Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ στην τοποθέτησή του.
- Εξέφρασε ανακούφιση για την ανάρρωση του τραυματισμένου πράκτορα.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε την Κυριακή την επίθεση στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθετε η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον διάδοχό του και νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.
Εξέφρασε ανακούφιση που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά» - χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ομπάμα: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας»
00:24 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ρεθυμνιώτισσα που μάγεψε με τον χορό της
23:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συλλήψεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λαθραία τσιγάρα
23:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τρεις παραλίες της Κρήτης στην κορυφή του κόσμου
23:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θανατηφόρα παράσυρση 66χρονου από βυτιοφόρο στη Μεσσηνία
22:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τερματοφύλακας-μποξέρ στην Ισπανία, γρονθοκόπησε αντίπαλο – Video
14:50 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο
21:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ