Ομπάμα: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας»

Καμία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε την επίθεση που συνέβη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου.
  • Ο Ομπάμα τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία των ΗΠΑ.
  • Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ στην τοποθέτησή του.
  • Εξέφρασε ανακούφιση για την ανάρρωση του τραυματισμένου πράκτορα.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε την Κυριακή την επίθεση στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθετε η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον διάδοχό του και νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.

Εξέφρασε ανακούφιση που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά» - χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

