Ψωμί με προζύμι ή πολύσπορο; Ποιο είναι πιο υγιεινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

Η επιλογή του «πιο υγιεινού» ψωμιού δεν είναι συμπίπτει απαραίτητα με το ψωμί που ακούγεται πιο θρεπτικό. Ενώ το προζύμι συχνά επαινείται για την πέψη και το πολύσπορο για τις φυτικές ίνες, οι διαιτολόγοι τονίζουν ότι η πραγματική απάντηση εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής κάθε ψωμιού.

Η κατανόηση των διαφορών μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε μια πιο έξυπνη επιλογή για το σάκχαρο του αίματος, την υγεία του εντέρου και την συνολική σας διατροφή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψωμιού με προζύμι και πολύσπορου ψωμιού

Το ψωμί με προζύμι και το πολύσπορο διαφέρουν όχι μόνο στα συστατικά, αλλά και στον τρόπο επεξεργασίας τους:

Το ψωμί με προζύμι παρασκευάζεται μέσω φυσικής ζύμωσης, χρησιμοποιώντας άγρια μαγιά και βακτήρια

Το πολύσπορο ψωμί περιέχει πολλαπλά είδη δημητριακών, αλλά δεν είναι πάντα ολικής αλέσεως

Αυτή η διάκριση έχει σημασία επειδή η ζύμωση και η ποιότητα των δημητριακών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται το ψωμί.

Γιατί το ψωμί με προζύμι είναι πιο εύπεπτο

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προζυμιού έγκειται στη φυσική διαδικασία ζύμωσής του, κατά την οποία:

Τα φυσικά βακτήρια διασπούν μέρος των υδατανθράκων και της γλουτένης

Τα επίπεδα φυτικού οξέος μειώνονται, βελτιώνοντας την απορρόφηση μετάλλων

Το ψωμί αναπτύσσει ωφέλιμα οργανικά οξέα

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να:

βελτιώσουν την πεπτικότητα

μειώσουν το φούσκωμα για ορισμένα άτομα

οδηγήσουν σε πιο αργή αύξηση του σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με το κανονικό λευκό ψωμί

Ωστόσο, το ψωμί με προζύμι δεν είναι αυτόματα «υγιεινό», ειδικά αν παρασκευάζεται με ραφιναρισμένο λευκό αλεύρι.

Πότε το πολύσπορο ψωμί είναι διατροφικά πολύτιμο

Το πολύσπορο ψωμί μπορεί να είναι εξαιρετικά θρεπτικό, αλλά μόνο υπό μία προϋπόθεση: οι κόκκοι πρέπει να είναι ολόκληροι. Όταν παρασκευάζεται με δημητριακά ολικής αλέσεως, το πολύσπορο ψωμί παρέχει:

Φυτικές ίνες για την πέψη και την υγεία του εντέρου

Βιταμίνες Β για τον ενεργειακό μεταβολισμό

Μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγνήσιο

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν:

τον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

τον κορεσμό (αίσθημα ότι είστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)

την καρδιαγγειακή υγεία

Το βασικό ζήτημα είναι ότι πολλά πολύσπορα ψωμιά στο εμπόριο περιέχουν ραφιναρισμένο αλεύρι, που σημαίνει ότι προσφέρουν λιγότερα οφέλη από τα αναμενόμενα.

Επιπτώσεις στο σάκχαρο του αίματος: Ποιο ψωμί έχει καλύτερη απόδοση;

Και τα δύο ψωμιά μπορούν να επηρεάσουν το σάκχαρο στο αίμα διαφορετικά ανάλογα με τη σύνθεσή τους.

Προζύμι: Η ζύμωση μπορεί να μειώσει την γλυκαιμική απόκριση

Πολύσπορο ολικής αλέσεως: Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες επιβραδύνει την απορρόφηση γλυκόζης

Στην πράξη:

Το πραγματικό πολύσπορο ολικής αλέσεως συχνά παρέχει πιο διαρκή ενέργεια

Το ψωμί με προζύμι είναι μια καλύτερη επιλογή από το ραφιναρισμένο λευκό ψωμί

Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι αν το ψωμί περιέχει δημητριακά ολικής αλέσεως ή ραφιναρισμένο αλεύρι.

Υγεία του εντέρου και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Το ψωμί με προζύμι έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το έντερο λόγω της ζύμωσης. Μπορεί να:

υποστηρίξει έμμεσα τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου

βελτιώσει τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων

μειώσει τις ενώσεις που επηρεάζουν την πέψη

Από την άλλη πλευρά, το πολύσπορο ψωμί:

Παρέχει φυτικές ίνες που τροφοδοτούν τα βακτήρια του εντέρου

Υποστηρίζει την τακτική πέψη

Και τα δύο μπορούν να ωφελήσουν την υγεία του εντέρου, αλλά μέσω διαφορετικών μηχανισμών.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που τονίζουν οι διαιτολόγοι

Οι διαιτολόγοι τονίζουν σταθερά ένα βασικό σημείο: Η ετικέτα έχει μεγαλύτερη σημασία από την κατηγορία.

Τόσο για το προζύμι όσο και για το πολύσπορο, αναζητήστε:

«100% ολικής αλέσεως» ή «ολικής αλέσεως» ως το πρώτο συστατικό

Ελάχιστα πρόσθετα σάκχαρα

Σύντομες, απλές λίστες συστατικών

Χωρίς αυτά, ακόμη και το ψωμί που «ακούγεται πιο υγιεινό» μπορεί να συμπεριφέρεται σαν επεξεργασμένος υδατάνθρακας στο σώμα.

Οπότε, ποιο είναι καλύτερο;

Δεν υπάρχει καθολικός νικητής, αλλά υπάρχει ένα πρακτικό συμπέρασμα:

Επιλέξτε ολικής αλέσεως πολύσπορο ψωμί εάν ο στόχος σας είναι οι φυτικές ίνες και η ενέργεια μακράς διαρκείας

Επιλέξτε ολικής αλέσεως ψωμί με προζύμι εάν προτιμάτε ευκολότερη πέψη και ενδεχομένως χαμηλότερο γλυκαιμικό αντίκτυπο

Εάν και τα δύο παρασκευάζονται από ραφιναρισμένο αλεύρι, κανένα δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το ψωμί με προζύμι πάντα πιο υγιεινό από το κανονικό ψωμί;

Όχι απαραίτητα. Εάν το ψωμί με προζύμι παρασκευάζεται με ραφιναρισμένο λευκό αλεύρι, τα οφέλη του είναι περιορισμένα. Το ολικής αλέσεως ψωμί με προζύμι είναι η πιο θρεπτική επιλογή.

Το πολύσπορο ψωμί σημαίνει πάντα ολικής αλέσεως;

Όχι. Το «πολύσπορο» σημαίνει απλώς ότι χρησιμοποιούνται πολλαπλά δημητριακά, αλλά αυτά μπορεί να είναι ραφιναρισμένα. Πάντα να ελέγχετε για την ένδειξη «100% ολικής αλέσεως» στην ετικέτα.

Ποιο ψωμί είναι καλύτερο για τη διαχείριση του βάρους;

Το πολύσπορο ψωμί ολικής αλέσεως είναι πιο χορταστικό λόγω της περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της όρεξης. Ωστόσο, η συνολική διατροφή έχει μεγαλύτερη σημασία από μια μεμονωμένη τροφή.

Μπορεί το ψωμί με προζύμι να βοηθήσει σε προβλήματα πέψης;

Μερικοί βρίσκουν το ψωμί με προζύμι πιο εύπεπτο λόγω της φυσικής του ζύμωσης. Ωστόσο, οι αντιδράσεις ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και δεν είναι κατάλληλο για άτομα με διαταραχές που σχετίζονται με τη γλουτένη.

Συμπέρασμα

Το ψωμί με προζύμι και το πολύσπορο προσφέρουν μοναδικά οφέλη, αλλά κανένα από τα δύο δεν είναι εγγενώς πιο υγιεινό χωρίς να ληφθεί υπόψη ο τρόπος παρασκευής του. Η φυσική ζύμωση δίνει στο ψωμί με προζύμι ένα πλεονέκτημα στην πεπτικότητα, ενώ η ποικιλία δημητριακών ολικής αλέσεως καθιστούν το πολύσπορο μια ισχυρή επιλογή για φυτικές ίνες και περισσότερη ενέργεια.

Η πιο υγιεινή επιλογή είναι εκείνη ενός υψηλής ποιότητας, ελάχιστα επεξεργασμένου, φτιαγμένου από ολόκληρα υλικά ψωμιού.

