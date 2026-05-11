Πώς λειτουργεί ο βελονισμός – Σε ποιες παθήσεις έχει τις καλύτερες ενδείξεις

Βελονισμός: Πώς μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο, σύμφωνα με την επιστήμη.

Newsbomb

Πώς λειτουργεί ο βελονισμός – Σε ποιες παθήσεις έχει τις καλύτερες ενδείξεις
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βελονισμός μπορεί να φαίνεται απλός, αλλά οι επιδράσεις του στον πόνο φαίνεται να περιλαμβάνουν πολλά στρώματα του νευρικού συστήματος.

Έρευνες υποδηλώνουν, ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους, επηρεάζοντας τους τοπικούς ιστούς, τη σηματοδότηση του πόνου στη σπονδυλική στήλη, τις εγκεφαλικές οδούς και τις χημικές ουσίες ανακούφισης του πόνου του ίδιου του σώματος.

Πώς γίνεται ο βελονισμός;

Ο βελονισμός περιλαμβάνει την εισαγωγή πολύ λεπτών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, αυτά τα σημεία γίνονται κατανοητά μέσω της έννοιας της «ροής ενέργειας». Στη σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα, ο βελονισμός μελετάται μέσω των επιδράσεών του στα νεύρα, τον συνδετικό ιστό, τη ροή του αίματος, τη φλεγμονή και τα δίκτυα επεξεργασίας πόνου.

Συζητείται συχνότερα για τον χρόνιο πόνο, συμπεριλαμβανομένου του πόνου στην μέση, στον αυχένα, στο γόνατο (λόγω οστεοαρθρίτιδας), των πονοκεφάλων τάσης και της πρόληψης της ημικρανίας.

Πώς μπορούν οι βελόνες να μειώσουν τον πόνο;

Ο πόνος δεν παράγεται μόνο στην τραυματισμένη περιοχή. Διαμορφώνεται από σήματα που ταξιδεύουν από το σώμα στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Ο βελονισμός φαίνεται να επηρεάζει αυτήν τη διαδικασία σηματοδότησης.

Μπορεί να εμπλέκονται διάφοροι μηχανισμοί:

  • Τοπική απόκριση ιστού: Η διέγερση με βελόνες μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος και να προκαλέσει μικρές βιοχημικές αλλαγές γύρω από το σημείο εισαγωγής.
  • Νευρική σηματοδότηση: Ο βελονισμός μπορεί να διεγείρει τα αισθητήρια νεύρα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διακοπή ή τη διαμόρφωση των μηνυμάτων πόνου.
  • Ενδογενή οπιοειδή: Το σώμα μπορεί να απελευθερώσει φυσικές χημικές ουσίες, που ανακουφίζουν από τον πόνο, όπως ενδορφίνες και εγκεφαλίνες (enkephalins).
  • Διαμόρφωση εγκεφάλου: Μελέτες απεικόνισης υποδηλώνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να επηρεάσει περιοχές του εγκεφάλου, που εμπλέκονται στην αντίληψη του πόνου, το συναίσθημα και την προσοχή.
  • Αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις: Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν, ότι ο βελονισμός μπορεί να επηρεάσει τη φλεγμονώδη σηματοδότηση, αν και αυτός ο τομέας εξακολουθεί να μελετάται.

Αυτά βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ο βελονισμός δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο «εικονικής θεραπείας», αλλά και γιατί τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Ποιες καταστάσεις πόνου έχουν τις καλύτερες ενδείξεις;

Τα στοιχεία είναι ισχυρότερα για ορισμένες χρόνιες καταστάσεις πόνου, όχι για κάθε τύπο πόνου. Ο βελονισμός μπορεί να είναι πιο χρήσιμος για:

  • Πόνο στην μέση
  • Πόνο στον αυχένα
  • Πόνο στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος
  • Πρόληψη ημικρανίας
  • Πονοκεφάλους τύπου τάσης
  • Κάποιους πόνους που σχετίζονται με ινομυαλγία

Τα οφέλη είναι συνήθως μέτρια και όχι δραματικά. Εντούτοις, σε πολλές μελέτες, ο βελονισμός έχει καλύτερη απόδοση από την έλλειψη θεραπείας ή τη συνήθη φροντίδα. Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού βελονισμού είναι συχνά μικρότερη, γεγονός που υποδηλώνει ότι τόσο οι συγκεκριμένες επιδράσεις της βελόνας όσο και οι ευρύτερες επιδράσεις του θεραπευτικού πλαισίου μπορεί να συμβάλλουν.

βελονισμος

Γιατί έχει σημασία η εμπειρία της θεραπείας;

Ο βελονισμός δεν είναι μόνο η εισαγωγή βελόνας. Μια συνεδρία συνήθως περιλαμβάνει άγγιγμα, χρόνο, προσοχή, χαλάρωση, προσδοκία και επαναλαμβανόμενη φροντίδα. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο πόνος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόνος είναι «φανταστικός». Ο πόνος επεξεργάζεται πάντα από το νευρικό σύστημα και τα υποστηρικτικά κλινικά περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν τις οδούς του πόνου. Ο βελονισμός μπορεί να λειτουργήσει τόσο μέσω συγκεκριμένων βιολογικών επιδράσεων όσο και μέσω μη ειδικών θεραπευτικών επιδράσεων.

Είναι ασφαλής ο βελονισμός;

Ο βελονισμός θεωρείται γενικά ασφαλής, όταν εκτελείται από εξειδικευμένο επαγγελματία και χρησιμοποιώντας αποστειρωμένες βελόνες μιας χρήσης.

Πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν ήπια αιμορραγία, μώλωπες, πόνο, ζάλη ή προσωρινή κόπωση. Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να εμφανιστούν εάν η θεραπεία δεν εκτελεστεί σωστά.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για άτομα που:

  • Λαμβάνουν αραιωτικά αίματος
  • Έχουν αιμορραγικές διαταραχές
  • Είναι έγκυες
  • Έχουν βηματοδότη και σκέφτονται να κάνουν ηλεκτροβελονισμό
  • Έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα
  • Έχουν δερματική λοίμωξη κοντά στην περιοχή θεραπείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο βελονισμός δεν πρέπει να αντικαθιστά την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, τη διαγνωστική αξιολόγηση ή την απαραίτητη θεραπεία για σοβαρό ή επιδεινούμενο πόνο.

Πώς χρησιμοποιείται ο βελονισμός με σύνεση

Ο βελονισμός μπορεί να είναι πιο χρήσιμος ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου πόνου. Για τον χρόνιο πόνο, αυτό το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άσκηση, φυσικοθεραπεία, βελτίωση ύπνου, διαχείριση στρες, διαχείριση βάρους (όταν είναι σχετικό) και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους: λιγότερος πόνος, καλύτερη λειτουργία, βελτιωμένη κινητικότητα ή λιγότερες εξάρσεις, όχι απαραίτητα πλήρης εξάλειψη του πόνου μετά από μία συνεδρία.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσες συνεδρίες βελονισμού χρειάζονται συνήθως;

Πολλοί χρειάζονται αρκετές συνεδρίες πριν κρίνουν εάν βοηθάει. Ο χρόνιος πόνος συνήθως δεν ανταποκρίνεται πλήρως μετά από μία θεραπεία.

Πονάει ο βελονισμός;

Οι περισσότεροι αισθάνονται ελάχιστο πόνο. Κάποιοι αισθάνονται πίεση, μυρμήγκιασμα, βάρος ή έναν αμβλύ πόνο γύρω από το σημείο της βελόνας.

Μπορεί ο βελονισμός να μειώσει την ανάγκη για παυσίπονα;

Μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να χρησιμοποιούν μειωμένη φαρμακευτική αγωγή ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου διαχείρισης του πόνου, αλλά οι αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να συζητηθούν με έναν κλινικό ιατρό.

Είναι ο βελονισμός καλύτερος για τον οξύ ή τον χρόνιο πόνο;

Τα ισχυρότερα στοιχεία αφορούν επιλεγμένες χρόνιες παθήσεις πόνου. Η έρευνα για τον οξύ πόνο αυξάνεται, αλλά είναι λιγότερο εδραιωμένη.

Συμπέρασμα

Ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο επηρεάζοντας τα νεύρα, τις τοπικές αντιδράσεις των ιστών, τις φυσικές χημικές ουσίες που ανακουφίζουν τον πόνο και τις οδούς επεξεργασίας του πόνου στον εγκέφαλο. Οι επιδράσεις του είναι συνήθως μέτριες, αλλά για ορισμένα άτομα με χρόνιο πόνο, ακόμα και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό.

Ο ασφαλέστερος τρόπος χρήσης του βελονισμού είναι ως μέρος ενός ιατρικά ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του πόνου, που παρέχεται από εξειδικευμένο επαγγελματία και προσαρμόζεται στην συγκεκριμένη πάθηση του πόνου.

Πηγές:
nationalgeographic.com
nih.gov
sciencedirect.com
acponline.org
jamanetwork.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χανταϊός - Γεωργιάδης για Έλληνα στο Αττικόν: Τον ευχαριστώ δημόσια, δεν γκρίνιαξε καθόλου

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο CEO της Airbnb, προειδοποιεί: Αυτοί οι 2 τύποι εργαζομένων δεν θα επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς λειτουργεί ο βελονισμός – Σε ποιες παθήσεις έχει τις καλύτερες ενδείξεις

16:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό τουρισμού: Πλαφόν σε κλίνες ανάλογα με τη χωρητικότητα, φρένο στην άναρχη ανάπτυξη – Τι αλλάζει στον αιγιαλό

16:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

16:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αμαλιάδα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Επτά κρούσματα επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - 9 συνολικά

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

16:09ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάτες ή σκύλοι; Γιατί στην Ανατολική Ασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται... γατόφιλοι

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αγροτικές ενισχύσεις

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρουά ματ του Ιράν: Η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να μην μπορεί να αποφύγει την ήττα στον πόλεμο

15:45ΚΟΣΜΟΣ

22χρονος στην Ταϊλάνδη έβαλε φωτιά σε δάσος γιατί βαριόταν: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

15:26LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Πασχάλη Τερζή - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της εγγονής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδική γέννηση καμηλοπάρδαλης μπροστά σε επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ