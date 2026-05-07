Ορισμένα φάρμακα πρόληψης της ημικρανίας σχετίζονται με 25% μειωμένο κίνδυνο γλαυκώματος

Μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της ημικρανίας ενδέχεται να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος, μιας από τις κύριες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την ημικρανία με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος, καθώς και οι δύο παθήσεις επηρεάζουν την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου να ρυθμίζουν τη ροή του αίματος ως απόκριση σε ερεθίσματα.

Η μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Brown στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, συνέκρινε δεδομένα για 36.822 άτομα που έλαβαν φάρμακα αναστολέων του πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP inhibitors) για την πρόληψη της ημικρανίας με ισάριθμα άτομα που έλαβαν άλλες κατηγορίες φαρμάκων πρόληψης της ημικρανίας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για τρία χρόνια.

Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο γλαυκώματος, όπως η ηλικία, η συχνότητα των ημικρανιών και το ιστορικό υπέρτασης, διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν αναστολείς CGRP είχαν 25% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος σε σύγκριση με όσους λάμβαναν άλλα φάρμακα για την ημικρανία.

Σε περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές εντόπισαν ότι η μείωση του κινδύνου εμφάνισης γλαυκώματος παρατηρήθηκε μόνο στους αναστολείς CGRP που χρησιμοποιούν μονοκλωνικά αντισώματα. Αντίθετα, η μείωση του κινδύνου δεν παρατηρήθηκε στους ανταγωνιστές του υποδοχέα CGRP, γνωστούς και ως gepants.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα προκαλούν τη μείωση του κινδύνου γλαυκώματος, δείχνει μόνο μια συσχέτιση. Όπως συμπληρώνουν, περιορισμός της μελέτης ήταν ότι οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να αξιολογήσουν το οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος ή άλλες πληροφορίες σχετικές με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

