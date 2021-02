Νέα έρευνα: Τα σταφύλια δρουν ως... αντηλιακό!

Η κατανάλωση σταφυλιών ίσως αυξάνει την αντοχή του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία, δείχνει μελέτη σε Αμερικανούς εθελοντές.

«Τα σταφύλια μπορεί να λειτουργούν ως βρώσιμο αντηλιακό, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας πέρα από τα αντηλιακά προϊόντα τοπικής χρήσης» λέει ο Κρεγκ Έλμετς του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Journal of the American Academy of Dermatology.

Διαβάστε περισσότερα στο: daynight.gr