Μνήμη: Ξεχνάτε εύκολα - 5 τρόποι για να θυμάστε τα σημαντικά

Οι άνθρωποι τείνουν με το πέρασμα του χρόνου τείνουν να ξεχνούν κάποια πράγματα, καμιά φορά «σκαλώνουν» προσπαθώντας να θυμηθούν κάτι που μέχρι πριν από δευτερόλεπτα είχαν στο μυαλό τους.

Όλα αυτά όμως έχουν την επιστημονική εξήγησή τους, σύμφωνα με τον Δρ Charan Ranganath, σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα στο podcast του Chasing Life του CNN με αφορμή το βιβλίο του, "Why We Remember: Unlocking Memory's Power to Περιμένω to What Matters".

O Ranganath διευθύνει το Εργαστήριο Δυναμικής Μνήμης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Davis, όπου είναι επίσης καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης.

Αντί να θυμάται όλες αυτές τις πληροφορίες, είπε ότι η επιστήμη της μνήμης δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι σχεδιασμένοι να ξεχνούν. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο του Ranganath αναφέρεται στο έργο του γνωστικού ψυχολόγου George Miller, ο οποίος κατέληξε σε ένα έγγραφο του 1956 ότι μπορούμε να έχουμε μόνο επτά στοιχεία (συν -πλην δύο) στο μυαλό μας κάθε φορά. (Μεταγενέστερη έρευνα, έγραψε ο Ranganath, δείχνει ότι ο αριθμός είναι πιο κοντά σε τρία ή τέσσερα στοιχεία.)

Η βελτίωση της μνήμης δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια να γεμίσετε περισσότερες πληροφορίες μέσα στο κεφάλι σας. «Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι: Μην προσπαθείς να θυμάσαι περισσότερα, θυμήσου καλύτερα», είπε ο Ranganath. Μερικές φορές το να θυμάσαι καλύτερα σημαίνει να απομνημονεύεις λιγότερα».

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είπε ο Ranganath, είναι με μια διαδικασία που ονομάζεται chunking - ή ομαδοποίηση πολλών πραγμάτων σε ένα. Θυμόμαστε το αλφάβητο με αυτόν τον τρόπο, καθώς και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και τα ονόματα των Μεγάλων Λιμνών (το ακρωνύμιο HOMES για Huron, Ontario, Michigan, Erie και Superior). Ομαδοποιώντας αυτά τα στοιχεία, μειώνετε τον αριθμό των πραγμάτων που πρέπει να θυμάστε: Αντί για 26 ξεχωριστά στοιχεία, το αλφάβητο γίνεται ένα.

Τι μπορείτε να κάνετε αν παλεύετε με τη λήθη; Εδώ είναι τα πέντε κόλπα του Ranganath που μπορούν να σας βοηθήσουν.

M is for meaning (Νόημα)

Συνδέστε αυτό που θέλετε να θυμάστε σε κάτι σημαντικό.

«Μπορείτε να θυμηθείτε πληροφορίες όπως ονόματα, αν μπορείτε να τα συνδέσετε με πληροφορίες που έχουν νόημα για εσάς», είπε.

Για παράδειγμα, αν είστε λάτρης της ελληνικής μυθολογίας, μπορείτε να συνδέσετε το μικρό όνομα του Ρανγκανάθ, Χαράν, με τον Χάροντα, τον βαρκάρη του κάτω κόσμου που, έναντι τιμήματος, μεταφέρει τις ψυχές των νεκρών πέρα από τον ποταμό Στύγα.

«Και (μπορείτε) να με φανταστείτε να μεταφέρω ανθρώπους πέρα από το ποτάμι των νεκρών», είπε.

Τέτοιες ζωντανές εικόνες μπορούν να σας βοηθήσουν να θυμηθείτε ένα όνομα.

E is for error (Λάθος)

Δοκιμάστε τον εαυτό σας. Ακόμα κι αν κάνετε λάθος, ο Ranganath είπε ότι η δοκιμή και το λάθος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θυμηθείτε κάτι.

«Εάν μαθαίνετε ένα νέο όνομα ή μια λέξη ξένης γλώσσας, μαντέψτε ποιο θα μπορούσε να είναι το όνομα ή μαντέψτε για τη σημασία της λέξης», είπε.

Όταν μαθαίνετε την απάντηση, είπε, ο εγκέφαλος μπορεί να «τροποποιήσει αυτή τη μνήμη για να βεβαιωθεί ότι είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τη σωστή απάντηση και λιγότερο πιθανό να σχετίζεται με ανταγωνιστικές απαντήσεις».

D is for distinctivenes (Διακριτικά)

Κάντε το να ξεχωρίζει.

«Ακριβώς όπως είναι ευκολότερο να βρείτε ένα ζεστό ροζ σημείωμα Post-it σε ένα γραφείο γεμάτο κίτρινες νότες, είναι ευκολότερο να βρείτε αναμνήσεις που έχουν χαρακτηριστικά (που) ξεχωρίζουν από άλλες αναμνήσεις», δήλωσε ο Ranganath.

Για παράδειγμα, «Όταν αφήνετε κάτω τα κλειδιά σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρακολουθήσετε μια λεπτομέρεια όπως έναν ήχο ή μια μοναδική οπτική ένδειξη», είπε.

Θα σας βοηθήσει πολύ να θυμηθείτε πού τα βάλατε, είπε, καθώς προσπαθείτε μανιωδώς να βγείτε από την πόρτα.

I is for importance (Σπουδαιότητα)

Επωφεληθείτε από το γεγονός ότι ο εγκέφαλος έχει προσαρμοστεί για να επισημάνει στιγμές που είναι σημαντικές.

"Διατηρούμε μνήμες για γεγονότα που είναι σημαντικά - με βιολογική έννοια", δήλωσε ο Ranganath. «Όταν έχουμε εμπειρίες που μας ανταμείβουν, μας τρομάζουν ή μας ντροπιάζουν, απελευθερώνονται χημικές ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η νοραδρεναλίνη ή η σεροτονίνη, προωθώντας την πλαστικότητα». Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές βοηθούν να εδραιωθεί η εμπειρία στη μνήμη σας λίγο περισσότερο.

Η περιέργεια μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι η περιέργεια έχει παρόμοια επίδραση στη μνήμη», είπε, σημειώνοντας ότι η περιέργεια ενεργοποιεί «περιοχές του εγκεφάλου που μεταφέρουν ντοπαμίνη» και προάγει τη μάθηση.

«Έτσι, πριν μάθετε, να είστε περίεργοι για το θέμα!» είπε.

C is for context (Πλαίσιο)

Χρησιμοποιήστε τις αισθήσεις σας για να κάνετε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο.

"Οι αναμνήσεις μας για γεγονότα, ή επεισοδιακές αναμνήσεις, συνδέονται με το πού και πότε έλαβε χώρα το γεγονός", δήλωσε ο Ranganath. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακούγοντας ένα τραγούδι που έπαιζε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σας στο εξωτερικό στο κολέγιο ή μυρίζοντας φαγητό που έφτιαχνε η γιαγιά σας μπορεί αμέσως να σας μεταφέρει πίσω στο χρόνο».

«Αν προσπαθείτε να θυμηθείτε ένα γεγονός του παρελθόντος, φανταστείτε τον εαυτό σας σε εκείνο το μέρος και τον χρόνο - πώς αισθανθήκατε, τι σκεφτόσασταν, τα αξιοθέατα και τους ήχους του τόπου - και θα βρείτε τον εαυτό σας να τραβάει πολύ», είπε.

