Ιός Δυτικού Νειλού: «Κρούουν» καμπανάκι οι ειδικοί για την Αττική - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Για τον καύσωνα και τις επιπτώσεις του στην αναπαραγωγή του Ιού του Δυτικού Νείλου, μίλησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο ερευνητής εντομολόγος στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Δρ Αντώνης Μιχαηλάκης.

«Αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για κάτι που μας ταλαιπωρεί στην Ευρώπη, τουλάχιστον τη δημόσια υγεία, πραγματικά είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου.

Το έχω ξαναπεί αρκετές φορές, o ιός του Δυτικού Νείλου ονομάζεται αιώνιος έφηβος γιατί δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει. Είναι μια απρόβλεπτη ασθένεια.», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Μιχαηλάκης.

«Να θυμίσω ότι μεταδίδεται μεταξύ πτηνών και κουνουπιών και τυχαία πάει στον άνθρωπο. Αυτό το τυχαία δημιουργεί αρκετούς πονοκεφάλους στις αρχές δημόσιας υγείας Ευρώπης και Ελλάδας. Tο τελευταίο διάστημα η Ελλάδα ταλαιπωρείται με αυτόν τον ιό, έχουμε μια μικρή αύξηση, βέβαια σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με προηγούμενες χρονιές που είχαμε χειρότερες σε αριθμό καταγραφές του ιού του Δυτικού Νείλου. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι φέτος για κάποιο λόγο, επίκεντρο παραμένει η περιφέρεια της Αττικής, πάλι με έναν αριθμό κρουσμάτων, αλλά ξαναλέω ότι αν δούμε τον αριθμό κρουσμάτων της Αττικής σε σχέση με μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, λόγω πάλι πληθυσμού, είναι νούμερα αναμενόμενα θα έλεγε κανείς για την εποχή», πρόσθεσε ο ερευνητής.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

«Νομίζω ότι η σωστή λέξη είναι ότι είμαστε σε επαγρύπνηση, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εφησυχαστεί. Αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, για μας τους εντομολόγους πια, καταγράφουμε δραματικές αλλαγές στην βιοοικολογία των εντόμων και ειδικά των κουνουπιών», επεσήμανε ο Δρ. Μιχαηλάκης.

