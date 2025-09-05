Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

Στο επίκεντρο η διοίκηση του Κέντρου Υγείας Αίγινας 

Διονυσία Προκόπη

Αίγινα
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από μέρα σε μέρα αναμένεται το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, που διέταξε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, για τον θάνατο λουόμενης πριν από δύο εβδομάδες.

Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε. Από τη θάλασσα την έβγαλε ναυαγοσώστης και μαζί με έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία, έκαναν προσπάθειες ανάνηψης. Παράλληλα, επικοινώνησαν με το Κέντρο Υγείας του νησιού ζητώντας ασθενοφόρο, όμως κανένας οδηγός δεν είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Η γυναίκα κατέληξε στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας και δεν αποκλείεται η αντικατάστασή της. Η παρούσα διοικούσα επιτροπή είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Απρίλιο με τριετή θητεία.

Υπενθυμίζεται πως στο Κέντρο Υγείας υπηρετούν τρεις οδηγοί ασθενοφόρου, ενώ χρειάζονται έξι για να καλύπτονται οι βάρδιες. Τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έχουν επισημάνει στις αρμόδιες αρχές εδώ και καιρό, τόσο οι υγειονομικοί του ΚΥ όσο και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καθώς και φορείς των κατοίκων του νησιού.

Ακάλυπτες βάρδιες

Η γενική γραμματέας της ΕΙΝΑΠ και μέλος της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ, Μαίρη Αγρογιάννη, μίλησε στον Real Fm, την Παρασκευή (05/09/2025), για το πρόσφατο τραγικό περιστατικό και τη συμπαράσταση των κατοίκων του νησιού στους υγειονομικούς της δομής:

«Οι κάτοικοι εκεί και οι εργαζόμενοι έχουν κινητοποιηθεί, το έχουν αναδείξει και στην Υγειονομική περιφέρεια και στο υπουργείο εδώ και πολλούς μήνες. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρου, γιατροί, νοσηλευτές. Γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν βάρδιες που δεν καλύπτονται από ασθενοφόρο -και ακόμα δεν καλύπτονται-, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος σε μία από τις γνωστές αναρτήσεις του είπε ότι υπάρχουν οδηγοί αλλά είναι on call και τους τηλεφωνούν και πηγαίνουν όποτε χρειάζεται, λέει ψέματα».

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν και βάρδιες που δε θα καλύπτονται ούτε από νοσηλευτή. «Μιλάμε για ένα προσωπικό που έχει υπερεργαστεί για πάρα πολλούς μήνες, που οι νοσηλευτές μπορεί να κάνουν ακόμα και 16ωρα συνεχόμενα για να μπορέσουν να καλύψουν δύο βάρδιες για να μην είναι ακάλυπτο το Κέντρο Υγείας» ανέφερε.

Αυτή η εικόνα της υποστελέχωσης, όμως, υπάρχει σε όλη τη χώρα, υποστήριξε η κυρία Αγρογιάννη και έφερε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης: «Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια, με υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας που γίνονται μετακινήσεις από τη Θεσσαλονίκη για να καλυφθούν όπως-όπως οι ανάγκες και οι συνάδελφοι στα Κέντρα Υγείας εφημερεύουν πολύ παραπάνω από τα όρια» που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, στηλίτευσε την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το υπουργείο Υγείας «να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, ότι τα νοσοκομεία στελεχώνονται, ότι έρχεται προσωπικό και ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι μίζεροι που γκρινιάζουν και που άμα μας ενοχλούν και πολύ, όπως στη Δράμα για παράδειγμα, στέλνουμε και την Αστυνομία να τους δείρει».

Για τον υπουργό Υγείας είπε ότι «χρησιμοποιεί τα νούμερα όπως τον βολεύουν, κάνει μια δικιά του δημιουργική πρόσθεση και βάζει μέσα στις προσλήψεις, για παράδειγμα, και τους ειδικευόμενους γιατρούς που ούτε μόνοι τους μπορούν να καλύψουν εφημερίες, ούτε μπορούν να πάρουν απόφαση για τη θεραπεία και τη διάγνωση».

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας θα πραγματοποιήσουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ και φορείς των κατοίκων με νέα κινητοποίησή τους, την Τρίτη, ζητούν την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν κρατιέται ο Κέντρικ Ναν: «Είμαστε… πεινασμένοι και έτοιμοι να επιστρέψουμε»

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ο παραγωγικός μετασχηματισμός είναι πλέον εθνική υπόθεση»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος ««Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - «Έκλεισαν» τον ΒΟΑΚ και στον κόμβο αεροδρομίου

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Λυκόφως»: Για πρώτη φορά οι ταινίες του franchise προβάλλονται δωρεάν στο YouTube

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο

16:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή για το Loyalty του CLUB 1908 με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές

16:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;»: H προσπέραση του τρόμου στην Κρήτη που -ευτυχώς- δεν έγινε ποτέ!

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:07ΚΥΠΡΟΣ

Επιμένει η Κύπρος για το καλώδιο: Η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξαρτάται από τον ΑΔΜΗΕ - Είναι στρατηγικής σημασίας

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Ανασκόπηση των έργων του υπουργείου Πολιτισμού στη Χαλκιδική

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα με Γιουνγκ Μπόις

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Η «κατάρα του Ράμσεϊ χτύπησε ξανά - Έβαλε γκολ, πέθανε ο Αρμάνι!

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι 21 ώρες που «πάγωσαν» τον κόσμο - Η μέρα που ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε - Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη Λισαβόνα: Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου που θεωρούνταν νεκρός - Η οικογένεια Γερμανών που σώθηκε από την τραγωδία

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ