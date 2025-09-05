Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

Από μέρα σε μέρα αναμένεται το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, που διέταξε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, για τον θάνατο λουόμενης πριν από δύο εβδομάδες.

Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε. Από τη θάλασσα την έβγαλε ναυαγοσώστης και μαζί με έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία, έκαναν προσπάθειες ανάνηψης. Παράλληλα, επικοινώνησαν με το Κέντρο Υγείας του νησιού ζητώντας ασθενοφόρο, όμως κανένας οδηγός δεν είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Η γυναίκα κατέληξε στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας και δεν αποκλείεται η αντικατάστασή της. Η παρούσα διοικούσα επιτροπή είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Απρίλιο με τριετή θητεία.

Υπενθυμίζεται πως στο Κέντρο Υγείας υπηρετούν τρεις οδηγοί ασθενοφόρου, ενώ χρειάζονται έξι για να καλύπτονται οι βάρδιες. Τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έχουν επισημάνει στις αρμόδιες αρχές εδώ και καιρό, τόσο οι υγειονομικοί του ΚΥ όσο και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), καθώς και φορείς των κατοίκων του νησιού.

Ακάλυπτες βάρδιες

Η γενική γραμματέας της ΕΙΝΑΠ και μέλος της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ, Μαίρη Αγρογιάννη, μίλησε στον Real Fm, την Παρασκευή (05/09/2025), για το πρόσφατο τραγικό περιστατικό και τη συμπαράσταση των κατοίκων του νησιού στους υγειονομικούς της δομής:

«Οι κάτοικοι εκεί και οι εργαζόμενοι έχουν κινητοποιηθεί, το έχουν αναδείξει και στην Υγειονομική περιφέρεια και στο υπουργείο εδώ και πολλούς μήνες. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρου, γιατροί, νοσηλευτές. Γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν βάρδιες που δεν καλύπτονται από ασθενοφόρο -και ακόμα δεν καλύπτονται-, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος σε μία από τις γνωστές αναρτήσεις του είπε ότι υπάρχουν οδηγοί αλλά είναι on call και τους τηλεφωνούν και πηγαίνουν όποτε χρειάζεται, λέει ψέματα».

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν και βάρδιες που δε θα καλύπτονται ούτε από νοσηλευτή. «Μιλάμε για ένα προσωπικό που έχει υπερεργαστεί για πάρα πολλούς μήνες, που οι νοσηλευτές μπορεί να κάνουν ακόμα και 16ωρα συνεχόμενα για να μπορέσουν να καλύψουν δύο βάρδιες για να μην είναι ακάλυπτο το Κέντρο Υγείας» ανέφερε.

Αυτή η εικόνα της υποστελέχωσης, όμως, υπάρχει σε όλη τη χώρα, υποστήριξε η κυρία Αγρογιάννη και έφερε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης: «Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια, με υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας που γίνονται μετακινήσεις από τη Θεσσαλονίκη για να καλυφθούν όπως-όπως οι ανάγκες και οι συνάδελφοι στα Κέντρα Υγείας εφημερεύουν πολύ παραπάνω από τα όρια» που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, στηλίτευσε την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το υπουργείο Υγείας «να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, ότι τα νοσοκομεία στελεχώνονται, ότι έρχεται προσωπικό και ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι μίζεροι που γκρινιάζουν και που άμα μας ενοχλούν και πολύ, όπως στη Δράμα για παράδειγμα, στέλνουμε και την Αστυνομία να τους δείρει».

Για τον υπουργό Υγείας είπε ότι «χρησιμοποιεί τα νούμερα όπως τον βολεύουν, κάνει μια δικιά του δημιουργική πρόσθεση και βάζει μέσα στις προσλήψεις, για παράδειγμα, και τους ειδικευόμενους γιατρούς που ούτε μόνοι τους μπορούν να καλύψουν εφημερίες, ούτε μπορούν να πάρουν απόφαση για τη θεραπεία και τη διάγνωση».

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας θα πραγματοποιήσουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ και φορείς των κατοίκων με νέα κινητοποίησή τους, την Τρίτη, ζητούν την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας.

