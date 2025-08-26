Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας

Εάν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης 

Newsbomb

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου στην Αίγινα καθώς μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της προκαλούν πληθώρα ερωτημάτων αναφορικά με τις ελλείψεις στο τοπικό κέντρο Υγείας.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που βρισκόταν στο νερό με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Από το νερό την έβγαλε ναυαγοσώστης ο οποίος την τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης, ενώ στο σημείο έτυχε να βρίσκεται και ιδιώτης γιατρός προσπαθώντας και ο ίδιος να την επαναφέρει, ωστόσο η γυναίκα δεν τα κατάφερε καθώς στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο.

Όπως σημειώνει η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας υπάρχουν τρεις οδηγοί ασθενοφόρων, σε σύνολο έξι οργανικών θέσεων.

Γεωργιάδης: Αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μεταφέρει την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από την 2η ΥΠΕ και επισημαίνει ότι «εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

«Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερευουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος»

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με κατεβασμένο κεφάλι έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δολοφόνος - «Δεν ήξερα τι έκανα»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Διεθνής καταδίκη κατά Ισραήλ για το «διπλό χτύπημα» σε νοσοκομείο - «Απαράδεκτη ενέργεια», δήλωσε ο Μακρόν

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω - Δεν μπορεί να έλειψε η πολιτική στον Τσίπρα»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στη Σιγκαπούρη: «Εκτόξευση» των επιθέσεων πειρατών κατά πλοίων - Τετραπλασιάστηκαν τα περιστατικά

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με 13ωρο και προσλήψεις εξπρές - Οι αλλαγές που έρχονται

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 84χρονη έδωσε πάνω από 5.000 ευρώ για δήθεν πρόστιμο στην εφορία

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Μποϊκοτάζ» κατά Ισραήλ από τη Νορβηγία: Απόσυρση του κρατικού ταμείου επενδύσεων από Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι

09:41TRAVEL

Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη που αγνοούνταν 2 μέρες

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας «εκτοξεύει» τις τιμές των ψαριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με 13ωρο και προσλήψεις εξπρές - Οι αλλαγές που έρχονται

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Εμάς δεν μας σκέφτηκες» - Τα ουρλιαχτά της κόρης στον πατέρα της - Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

08:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του - Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

09:41TRAVEL

Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρόταση γάμου στα 3.000 μέτρα - Του είπε «Ναι» εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη Γη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

09:11WHAT THE FACT

Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ