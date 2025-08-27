Αίγινα: «Θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες», λέει η κόρη της 79χρονης

Η κόρη της 79χρονης που έχασε τη ζωή της στην Αίγινα επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο νησί μιλώντας στο Mega ανέφερε πως δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον θάνατο της γυναίκας.

«Αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης πολλές πληροφορίες, εμείς γνωρίζουμε τα λιγότερα από όλους. Περιμένουμε τις τοξικολογικές, ο θάνατος της έχει καταγραφεί ως πνιγμός. Έτυχε και πέθανε όταν ήταν στο νερό. Αν ήμασταν στο σπίτι μας δεν θα ερχόταν κανείς, τουλάχιστον εκεί είχε μια ευκαιρία, την επανέφεραν μία φορά. Έπαθε μία δεύτερη ανακοπή και αυτό ήταν όλο. Προσπάθησαν πολλή ώρα να την επαναφέρουν», είπε αρχικά η 19χρονη.

«Αυτή τη στιγμή θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Στην τελική ποιος φταίει; Είναι 3 οδηγοί όλο το καλοκαίρι να καλύψουν όλα τα 24ώρα. Φταίνε οι άνθρωποι; Και αν τους έδωσαν ρεπό ή άδεια, ποιος φταίει; Είναι μόνο η Αίγινα; Στα άλλα νησιά τι συμβαίνει; Σε αυτή την χώρα έτσι πάμε, μέχρι να γίνει το κακό», συμπλήρωσε.

«Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού, αυτόπτες της τραγωδίας θα υπογραμμίσουν το σημαντικό που μένει, και αυτό δεν είναι αν η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει ή αν ήταν στη ζωή όσο οι ναυαγοσώστες και διερχόμενοι γιατροί έδιναν τις πρώτες βοήθειες. Το μείζον είναι αν ένας άνθρωπος δίπλα στην Αθήνα, στην Αίγινα, είναι δυνατόν να στερείται το 2025 ασθενοφόρο», πρόσθεσε.