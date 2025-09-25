Αυτές οι συνηθισμένες τροφές προστατεύουν τη μνήμη - Τι πρέπει να τρώνε οι άνω των 60

Η μνήμη με το πέρασμα των χρόνων εξασθενεί, αλλά ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην επιβράδυνση αυτής της απώλειας είναι η κατανάλωση κάποιων τροφών, αρκετά συνηθισμένων.

Ποιες τροφές πρέπει να προτιμάτε για έναν πιο υγιή εγκέφαλο; Οι υγιεινές πρωτεΐνες, το ελαιόλαδο, τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, ο περιορισμός του νατρίου και των ακόρεστων λιπαρών είναι σημαντικά. Οι πρώτες τροφές στις οποίες πρέπει να εστιάσετε είναι τα λιπαρά ψάρια, άρα είναι, για παράδειγμα, το σκουμπρί. Εάν τα καταναλώνετε δύο φορές την εβδομάδα, θα υποστηρίξετε όχι μόνο την υγεία του εγκεφάλου.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο σολομός ή οι σαρδέλες. Τα λιπαρά ψάρια περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ωμέγα-3 λιπαρά οξέα για να χτίσει εγκεφαλικά και νευρικά κύτταρα. Αυτά τα λίπη είναι σημαντικά για τη μάθηση και τη μνήμη. Τα ψάρια είναι μια εξαιρετική πηγή τους. Για παράδειγμα, το σκουμπρί έχει 4580 mg ωμέγα-3 λιπαρών οξέων σε 100 γραμμάρια. Μπορείτε να το έχετε καπνιστό ή ψητό.

Βατόμουρα - θαυματουργά

Μια άλλη υπερτροφή για τον εγκέφαλό μας είναι τα βατόμουρα. Μπορείτε να πάρετε βατόμουρα φρέσκα ή κατεψυγμένα . Τα βατόμουρα περιέχουν ανθοκυανίνες: φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Καθώς τα αντιοξειδωτικά του βατόμουρου συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων.

Αντιοξειδωτικό από την Ινδία

Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό με όμορφο κίτρινο χρώμα. Το ινδικό σαφράν (όπως αποκαλείται μερικές φορές) μπορεί να προστεθεί σε ρύζι, σούπες και σάλτσες. Το κύριο συστατικό του κουρκουμά είναι η κουρκουμίνη. Έχει θαυματουργές ικανότητες: Μπορεί να διασχίσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να εισέλθει στον εγκέφαλο.

Είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Ωφελεί τη μνήμη σε όσους πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ανακουφίζει από την κατάθλιψη αυξάνοντας τα επίπεδα σεροτονίνης και ντοπαμίνης και βοηθά στην ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων. Το κοινό μπαχαρικό αποτελείται μόνο από 3-6% κουρκουμίνη.

Το μπρόκολο έχει Κ

Το μπρόκολο θα ενθουσιάσει τον εγκέφαλό σας με την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Κ. Ένα φλιτζάνι περιέχει περισσότερο από ολόκληρη τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Η βιταμίνη Κ είναι λιποδιαλυτή. Το σώμα το χρειάζεται για την παραγωγή σφιγγολιπιδίων, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί σε εκχυλίσματα εγκεφάλου. Επιπλέον, στο μπρόκολο θα βρείτε σουλφοραφάνη. Η αντιφλεγμονώδης δράση του προστατεύει τον εγκέφαλο από βλάβες.

Σπόροι κατά της άνοιας

Οι κολοκυθόσποροι είναι πολύ φθηνοί, μπορείτε να τους φάτε όλη την ημέρα ή να τους προσθέσετε σε μια σαλάτα ή να τους πασπαλίσετε σε σούπα. Είναι πηγή ψευδαργύρου, η ανεπάρκεια του οποίου έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη και τη νόσο του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον. Περιέχει επίσης χαλκό, ο οποίος βοηθά στον έλεγχο των νευρικών σημάτων, σίδηρο, ανεπάρκεια του οποίου έχει συσχετιστεί με «ομίχλη του εγκεφάλου» και βλάπτει τη λειτουργία του εγκεφάλου, και μαγνήσιο, το οποίο είναι σημαντικό για τη μάθηση και τη μνήμη.

Υγιεινά σνακ

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει ενώσεις όπως φλαβονοειδή που υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, βοηθούν στη βελτίωση της μνήμης και επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση. Επιπλέον, βελτιώνει τη διάθεση αλλά και την κατάσταση του μικροβιώματος του εντέρου.