Παγκόσμια καινοτομία στο 251 ΓΝΑ: Τεχνητή Νοημοσύνη για ταχεία διάγνωση θρόμβωσης

Μια παγκόσμια πρωτιά σημειώνει η Ελλάδα στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, η Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) θα θέσει σε λειτουργία το «ThinkSono Guidance System». Πρόκειται για μια καινοτόμο συσκευή Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) που θα βοηθά στην ταχεία και ακριβή διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Το σύστημα «ThinkSono Guidance System» είναι ένα φορητό, ασύρματο υπερηχογραφικό σύστημα το οποίο συνδέεται με ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο λειτουργεί ως οθόνη. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει σε οποιονδήποτε ιατρό να διενεργεί γρήγορες υπερηχογραφικές εξετάσεις, με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το όφελος είναι πολλαπλό: εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και μειώνεται σημαντικά η ανάγκη μεταφοράς ασθενών στο τμήμα υπερήχων, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας σε επείγοντα περιστατικά.

Τα δεδομένα από τις εξετάσεις επεξεργάζονται αυτόματα από το σύστημα και αποστέλλονται άμεσα σε εξειδικευμένους αγγειοχειρουργούς για άμεση εκτίμηση. Αυτή η διαδικασία επιταχύνει τη διάγνωση και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση των ασθενών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η κίνηση αυτή καθιστά την Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ την πρώτη παγκοσμίως που θα χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινική πράξη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια διεθνή πρωτοπορία όχι μόνο για την Αγγειοχειρουργική Κλινική και το 251 ΓΝΑ, αλλά και για την Πολεμική Αεροπορία συνολικά, ενισχύοντας το κύρος και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής υγείας και άμυνας.

