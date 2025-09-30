Μέλι: Το μυστήριο του χρώματος - Οι διαφορές μεταξύ σκούρου και ανοιχτόχρωμου

Η ποικιλία των αποχρώσεων του μελιού, από ανοιχτόχρυσο έως σκουρόχρωμο είναι εμφανής στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αν και πολλοί θεωρούν ότι όλες οι ποικιλίες είναι ίδιες, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ανοιχτόχρωμου και του σκούρου μελιού, όχι μόνο στη γεύση αλλά και στη σύνθεση καθώς και στα οφέλη για την υγεία.

Μέλι: Το μυστικό του χρώματος

Το χρώμα του μελιού εξαρτάται πρωτίστως από τα λουλούδια από τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν το νέκταρ.

Ανοιχτόχρωμο μέλι: Συνήθως παράγεται στις αρχές του έτους και προέρχεται από άνθη όπως η νεραντζιά, το τριφύλλι ή η ακακία. Χαρακτηρίζεται από ήπια, ντελικάτη γεύση , υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα και ρευστή ή ημίρρευστη υφή σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι ιδανικό για όσους αναζητούν μια γλυκιά πινελιά χωρίς έντονες νότες και αποτελεί καλή πηγή ενέργειας και βιταμίνης Α .

Σκούρο μέλι: Αυτός ο τύπος μελιού προέρχεται από φυτά όπως ο ευκάλυπτος, η καστανιά ή τα χαρούπια. Διαθέτει πιο έντονη γεύση, με νότες που ποικίλλουν από ξυλώδεις έως γήινες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ελαφρώς πικρό. Το σκούρο μέλι είναι γνωστό για τις σημαντικές αντιβακτηριακές του ιδιότητες και αποτελεί πλούσια πηγή μετάλλων όπως ο φώσφορος, ο σίδηρος και το μαγνήσιο.

Πέρα από την προέλευση του νέκταρος, παράγοντες όπως το κλίμα, ο τύπος του εδάφους και η διαδικασία εξαγωγής μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τελικό χρωματικό τόνο. Ως εκ τούτου, η ίδια ποικιλία λουλουδιών μπορεί να δώσει μέλια διαφορετικών αποχρώσεων ανάλογα με την περιοχή.

Ποιο είναι το «καλύτερο» μέλι

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει «καλύτερο» μέλι όσον αφορά την ποιότητα. Η επιλογή εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες και τα οφέλη που αναζητά ο καταναλωτής. Το χρώμα αποτελεί απλώς μια ένδειξη για ορισμένες ιδιότητες του προϊόντος και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Επομένως, την επόμενη φορά που θα επιλέξετε μέλι, θυμηθείτε ότι κάθε απόχρωση κρύβει ένα μοναδικό γευστικό και θρεπτικό προφίλ.

*Με πληροφορίες από tn.com

