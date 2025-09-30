Λαϊκό Νοσοκομείο: 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 ημέρες

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης 

Διονυσία Προκόπη

Λαϊκό νοσοκομείο
Ήδη οι 4 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί
INTIME NEWS (αρχείου)
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Την πρωτόγνωρη μεταμοσχευτική δραστηριότητα για τη χώρα μας, έφεραν εις πέρας η χειρουργική ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και την αναισθησιολογική ομάδα της Διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου.

Ήδη, οι τέσσερις μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι αποσωληνωμένοι και σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση, ενώ οι τρεις πρώτοι έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση, η οποία σπανίζει ακόμη και σε μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Μία μεγάλη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εργάσθηκε εντατικά αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος: Αναισθησιολόγοι, Χειρουργοί, Ιατροί Αιμοδοσίας, Εντατικολόγοι, Ηπατολόγοι, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, αναισθησιολογικού, ΜΕΘ, θαλάμων νοσηλείας, διοικητικό προσωπικό» αναφέρει ο Υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει τις ευχαριστίες του στις οικογένειες των δοτών, «για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο». Ευχαριστεί, επίσης, τους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, τις ομάδες των λήψεων, το ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

«Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας» καταλήγει.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το 2024 υπήρξε η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα στις μεταμοσχεύσεις. Μάλιστα, η περίπτωση της Ελλάδας συζητήθηκε στα διεθνή forα των μεταμοσχεύσεων ως παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η χρονιά έκλεισε με 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων που χάρισαν ζωή σε 236 συνανθρώπους μας. Εάν σε αυτούς προστεθούν και οι 125 ζώντες δότες νεφρού (123) και ήπατος (2), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 361.

Στην προσπάθεια αυτή, θεμέλιο λίθο αποτελούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας , με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2024 τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΠΓΝΑ «Αττικό», ΓΝΘΘ «Σωτηρία», ΠΑΓΝ Ηρακλείου, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΓΝΑ ΚΑΤ και ΓΝΘ «Παπανικολάου».

Ο ΕΟΜ σημειώνει ότι η πλειονότητα των προτάσεων προς τους συγγενείς των υποψηφίων δοτών προέρχεται από τους ίδιους τους ιατρούς ή τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, ενώ η «άρνηση των συγγενών» έχει πέσει στο 26%, ποσοστό εφάμιλλο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Ένα μικρό «θησαυρό» κατείχε 58χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για λαθραία πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων

15:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πητ Χέγσκεθ σε στρατηγούς: «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο» - « Η εποχή της πολιτικής ορθότητας τελείωσε»

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο

15:54ΥΓΕΙΑ

Λαϊκό Νοσοκομείο: 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 ημέρες

15:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνή τρόμου: Ορειβάτης γλιστράει στον θάνατο σε χαράδρα 5.500μ. για να τραβήξει φωτογραφίες

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο Μπουρτζ Χαλίφα: Το Mukaab θα είναι το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξήγητα έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ στο «πόθεν έσχες» Αυγενάκη - Τι καταγγέλλει ο Στέφανος Κασσελάκης

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν πιστεύουμε» ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει αποφάσεις για τους Τόμαχοκ στην Ουκρανία - Καταγγέλει νοθεία στη Μολδαβία

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Εθνική και Αττική Οδό

15:21WHAT THE FACT

Βίντεο: Tι κάνει μια κόμπρα μέσα σε χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Συνελήφθη o «Βολοντίμιρ Ζ» για τις εκρήξεις στους αγωγούς

15:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι»

14:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για καλώδιο: «Δεσμευμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

14:51WHAT THE FACT

Έβερεστ: Κι όμως δεν είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου - Το κρυμμένο μυστικό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη σας στέλνει στον Πύργο του Άιφελ... στο Πεκίνο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Η ανισότητα επηρεάζει τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία των παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

15:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πητ Χέγσκεθ σε στρατηγούς: «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο» - « Η εποχή της πολιτικής ορθότητας τελείωσε»

15:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Ένα μικρό «θησαυρό» κατείχε 58χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για λαθραία πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πρόκειται για σφαγιασμό με χρήση γάντζου και μαχαιριού!»: Η Μίνα Βαλυράκη εξερράγη κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Σήφη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Μειώθηκαν κατά 36% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία και infographic

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο Μπουρτζ Χαλίφα: Το Mukaab θα είναι το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξήγητα έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ στο «πόθεν έσχες» Αυγενάκη - Τι καταγγέλλει ο Στέφανος Κασσελάκης

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Συνελήφθη o «Βολοντίμιρ Ζ» για τις εκρήξεις στους αγωγούς

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Εθνική και Αττική Οδό

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ