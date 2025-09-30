Λαϊκό Νοσοκομείο: 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 ημέρες

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Την πρωτόγνωρη μεταμοσχευτική δραστηριότητα για τη χώρα μας, έφεραν εις πέρας η χειρουργική ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και την αναισθησιολογική ομάδα της Διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου.

Ήδη, οι τέσσερις μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι αποσωληνωμένοι και σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση, ενώ οι τρεις πρώτοι έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση, η οποία σπανίζει ακόμη και σε μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Μία μεγάλη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εργάσθηκε εντατικά αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος: Αναισθησιολόγοι, Χειρουργοί, Ιατροί Αιμοδοσίας, Εντατικολόγοι, Ηπατολόγοι, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, αναισθησιολογικού, ΜΕΘ, θαλάμων νοσηλείας, διοικητικό προσωπικό» αναφέρει ο Υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει τις ευχαριστίες του στις οικογένειες των δοτών, «για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο». Ευχαριστεί, επίσης, τους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, τις ομάδες των λήψεων, το ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

«Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας» καταλήγει.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το 2024 υπήρξε η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα στις μεταμοσχεύσεις. Μάλιστα, η περίπτωση της Ελλάδας συζητήθηκε στα διεθνή forα των μεταμοσχεύσεων ως παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η χρονιά έκλεισε με 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων που χάρισαν ζωή σε 236 συνανθρώπους μας. Εάν σε αυτούς προστεθούν και οι 125 ζώντες δότες νεφρού (123) και ήπατος (2), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 361.

Στην προσπάθεια αυτή, θεμέλιο λίθο αποτελούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας , με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2024 τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΠΓΝΑ «Αττικό», ΓΝΘΘ «Σωτηρία», ΠΑΓΝ Ηρακλείου, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΓΝΑ ΚΑΤ και ΓΝΘ «Παπανικολάου».

Ο ΕΟΜ σημειώνει ότι η πλειονότητα των προτάσεων προς τους συγγενείς των υποψηφίων δοτών προέρχεται από τους ίδιους τους ιατρούς ή τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, ενώ η «άρνηση των συγγενών» έχει πέσει στο 26%, ποσοστό εφάμιλλο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.