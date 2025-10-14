Καινοτόμες Ενδοσκοπικές και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, MD, PhD, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (M.I.S.S.), ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Η Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, με Διευθυντή τον Δρ. Γεώργιο Βασταρδή, MD, PhD, αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) και διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, όπου χειρουργοί από όλο τον κόσμο εκπαιδεύονται σε καινοτόμες τεχνικές που αλλάζουν τα δεδομένα στη φροντίδα της σπονδυλικής στήλης.



Η Ελάχιστα Επεμβατική και Ενδοσκοπική Χειρουργική (M.I.S.S.) αντιμετωπίζει όλες σχεδόν τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης με μικρές τομές δέρματος (~1 cm) και χρήση μικροτεχνικών υπό μεγέθυνση. Έτσι, αποφεύγεται η αιμορραγία και ελαχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείμενων ιστών, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα και ταχύτερη ανάρρωση.

Surgeon doctor, Human spine structureissues. Medical technologies concept. Gymnastics and ostheopathy. iStockphoto





Τεχνικές που αλλάζουν την εμπειρία του ασθενούς



Οι σύγχρονες ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές περιλαμβάνουν:

• Διατρηματικές εγχύσεις στις νευρικές ρίζες και στις οπίσθιες αρθρώσεις (facet joints), υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και με τοπική αναισθησία.

• Δισκοπλαστική, δηλαδή θερμική ή χημική εξάχνωση του πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

• Ενδοσκοπική αφαίρεση κήλης δίσκου και πλαστική του ινώδους δακτυλίου, με στόχο τον περιορισμό του μετεγχειρητικού πόνου.

• Ριζοτομή με διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων ή cryoablation ή laser για οσφυαλγία από αρθρίτιδα ή φλεγμονή των facet joints.

• Αποσυμπίεση (θυριδοποίηση ή ημιπεταλεκτομή) για κεντρική στένωση σπονδυλικής στήλης.

• Τρηματοπλαστική, δηλαδή διάνοιξη και αποσυμπίεση των νευρικών δομών σε πλάγια στένωση.

• Ενδοσκοπική ή διαδερμική σπονδυλοδεσία με χρήση ακτινοσκοπικού C-arm, O-arm ή ρομποτικής καθοδήγησης.



Ρομποτική Χειρουργική: Η νέα εποχή στη Σπονδυλική Στήλη



Ο συνδυασμός ρομποτικής τεχνολογίας, ενδοσκοπικής προσέγγισης και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών φέρνει μια νέα εποχή στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης.

Με τη βοήθεια της ρομποτικής, οι εξειδικευμένοι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης σχεδιάζουν με απόλυτη ακρίβεια την πρόσβαση, πραγματοποιώντας επεμβάσεις μέσα από μικρές τομές και με τη χρήση ενδοσκοπίου. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια, λιγότερη καταπόνηση των ιστών και ταχύτερη ανάρρωση, οδηγώντας σε ασφαλέστερα και πιο προβλέψιμα αποτελέσματα.





Αντιμετώπιση καταγμάτων και ταχεία ανάρρωση



Τα σταθερά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, που προκαλούνται από τραυματισμό ή παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, αντιμετωπίζονται με διαδερμική κυφοπλαστική.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εσωτερική ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγμάτων χωρίς μετάγγιση, με τον ασθενή να μπορεί να βαδίσει άμεσα μετεγχειρητικά.

Πολλές από τις επεμβάσεις πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία, επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα, χωρίς ταλαιπωρία και με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.





Η φιλοσοφία “Step by Step”



Η σωστή αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης βασίζεται στη συνδυασμένη εμπειρία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ακολουθώντας τις αρχές της Evidence-Based Medicine και τη φιλοσοφία του «βήμα-βήμα» (Step by Step), κάθε θεραπεία σχεδιάζεται με στόχο:

• το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,

• τη μικρότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση, και

• τον λιγότερο πόνο για τον ασθενή.



Η επιστήμη δείχνει τον δρόμο. Η εξειδικευμένη φροντίδα κάνει τη διαφορά.

Γεώργιος Αντ. Βασταρδής, MD, PhD

Ο Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, MD, PhD, επιλέχθηκε ως Πρεσβευτής και Διεθνής Εκπαιδευτής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης από την εταιρεία Elliquence, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων ενδοσκόπησης υψηλής ποιότητας για όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών, προηγμένων τεχνικών.

Ο Διευθυντής της Κλινικής Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, MD, PhD, εξειδικευμένος Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης με πολυετή εμπειρία στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Ενδοσκοπική και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης στην Ελλάδα, καθώς και ως Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης σε καινοτόμες ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για χειρουργούς σπονδυλικής στήλης από την Αυστραλία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, έλαβε την εξειδίκευσή του στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Ενδοσκοπική και Ελάχιστα Επεμβατική) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κλινικά του πεδία εξειδίκευσης περιλαμβάνουν τη θεραπεία όλων των παθήσεων και παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση και κύφωση παιδιών και ενηλίκων), καθώς και την έρευνα στη βιομηχανική της σπονδυλικής στήλης, μέσω της συμμετοχής του στο Fellowship Clinical and Research on Spine Surgery and Biomechanics of Spine στο Loyola University Medical Center στο Σικάγο των ΗΠΑ (Τμήμα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Αποκατάστασης) και στο Edward Hines Jr. VA Hospital, Σικάγο, ΗΠΑ, όπου εδρεύει το ερευνητικό εργαστήριο βιομηχανικής της πανεπιστημιακής σχολής.