Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

Οι κυρίες, συνήθως είναι εκείνες που σπαταλούν περιουσίες για να αποτρέψουν τα μαλλιά τους από το να ασπρίσουν ή για να καλύψουν αυτή την αναπόφευκτή διαδικασία.

Τώρα όμως μία νέα μελέτη έρχεται να αλλάξει αυτή την πεποίθηση, αποκαλύπτοντας ότι το γκριζάρισμα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση μιας θανατηφόρας ασθένειας.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το τρομερό, αποκαλυπτικό σημάδι της γήρανσης θα μπορούσε, στην πραγματικότητα, να αντανακλά μια φυσική άμυνα κατά του καρκίνου.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Cell Biology, διερευνά πώς τα βλαστοκύτταρα των θυλάκων της τρίχας αντιδρούν στη βλάβη του DNA και βρήκε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ των γκρίζων μαλλιών και του μελανώματος.

Το στρες από πολλές πηγές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, βλάπτει το DNA μας. Αυτή η βλάβη αναπόφευκτα οδηγεί στη γήρανση — και μερικές φορές σε καρκίνο.

Το φυσικό χρώμα των μαλλιών μας καθορίζεται από τη μελανίνη, μια χρωστική ουσία που παράγεται από εξειδικευμένα κύτταρα που ονομάζονται μελανοκύτταρα. Όταν τα μαλλιά μας γκριζάρουν, αυτό οφείλεται στη σταδιακή μείωση των μελανοκυττάρων στους θύλακες των τριχών μας.

Τα βλαστοκύτταρα, ωστόσο, είναι μοναδικά στο ότι μπορούν να αυτοανανεώνονται και να αναπτύσσονται σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων και ιστών μέσα στο σώμα.

Τα βλαστοκύτταρα μελανοκυττάρων (McSCs) βρίσκονται στον θύλακα της τρίχας και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε μελανοκύτταρα.

Με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, αυτή η τελευταία μελέτη χρησιμοποίησε ποντίκια για να δει πώς τα McSC ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τύπους βλάβης του DNA.

Διαπίστωσαν ότι όταν υποβάλλονται σε στρες, τα McSC αντιδρούν με δύο τρόπους: διαφοροποιούνται και εξέρχονται από το σύστημα - κάτι που οδηγεί σε γκρίζα μαλλιά - ή συνεχίζουν να διαιρούνται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη όγκου.

Έτσι, όταν τα μαλλιά σας γκριζάρουν, μπορεί να είναι σημάδι ότι αποφύγατε την ανάπτυξη μελανώματος.

«Αναδιατυπώνει το γκριζάρισμα των μαλλιών και το μελάνωμα όχι ως άσχετα γεγονότα, αλλά ως αποκλίνοντα αποτελέσματα των αντιδράσεων των βλαστοκυττάρων στο στρες», εξήγησε σε δήλωσή της η συν-επικεφαλής συγγραφέας καθηγήτρια Emi Nishimura .

Η καθηγήτρια και η ομάδα της τόνισαν ωστόσο ότι αυτά τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι τα γκρίζα μαλλιά προλαμβάνουν τον καρκίνο - μόνο ότι αυτή η διαφοροποίηση που προκαλείται από το στρες θα μπορούσε να προστατεύσει από επιβλαβή κύτταρα και, στη διαδικασία, να μετατρέψει τις τρίχες σε «ατσάλι».

Η ομάδα σημείωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ καρκίνων του δέρματος, όπως το μελάνωμα, και γκρίζων μαλλιών.

Το μελάνωμα θεωρείται ο πιο επικίνδυνος τύπος καρκίνου του δέρματος λόγω της υψηλής πιθανότητας εξάπλωσης (μετάστασης) σε άλλα μέρη του σώματος, εάν δεν ανιχνευθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Τα κύτταρα μελανώματος συμπεριφέρονται διαφορετικά από άλλα καρκινικά κύτταρα του δέρματος, εξαπλώνοντας γρήγορα σε άλλα όργανα και ιστούς μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και του λεμφικού συστήματος.

Ο κίνδυνος μελανώματος αυξάνεται με την ηλικία. Η μέση ηλικία των Αμερικανών που διαγιγνώσκονται είναι τα 66 έτη, αλλά είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους καρκίνους σε άτομα κάτω των 30 ετών - ειδικά σε νεαρές γυναίκες.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το να είσαι άνδρας, την ύπαρξη αρκετών σπίλων, το προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό της νόσου και το ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων με φουσκάλες, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία.

Τα άτομα που περνούν πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω της αυξημένης έκθεσης στον ήλιο.