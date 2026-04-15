Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: Μπορούν τα στεντ να μειώσουν τα μακροπρόθεσμα συμπτώματα;

Γιατί ορισμένοι ασθενείς με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση δεν αναρρώνουν πλήρως και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα στεντ.

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) συχνά αντιμετωπίζεται ως βραχυπρόθεσμη επείγουσα κατάσταση, αλλά για πολλούς ασθενείς, η πραγματική πρόκληση ξεκινά μετά το αρχικό επεισόδιο. Ακόμα και όταν ο θρόμβος αντιμετωπίζεται, τα επίμονα συμπτώματα μπορεί να επιμένουν για μήνες ή χρόνια.

Μια νέα κλινική δοκιμή υποδηλώνει τώρα ότι τα φλεβικά στεντ μπορεί να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό μετατοπίζει μέρος της συζήτησης από την απλή θεραπεία του θρόμβου στην αντιμετώπιση αυτού που αφήνει πίσω του.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή, που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine, διαπίστωσε ότι τα στεντ μπορούν να βελτιώσουν τα μακροπρόθεσμα συμπτώματα σε ασθενείς με DVT, οι οποίοι αναπτύσσουν επίμονη φλεβική απόφραξη, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες φλέβες, όπως αυτές της πυέλου.

Οι ασθενείς που έλαβαν stent παρουσίασαν:

  • Λιγότερο πόνο και πρήξιμο στα πόδια
  • Βελτιωμένη ροή αίματος στην προσβεβλημένη φλέβα
  • Καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής

Το όφελος, ωστόσο, δεν ήταν καθολικό. Ήταν πιο εμφανές σε ασθενείς με σαφή, απεικονιστικά επιβεβαιωμένη στένωση ή απόφραξη, που συνεχιζόταν μετά την επίλυση του αρχικού θρόμβου.

Γιατί τα συμπτώματα συνεχίζονται μετά από το αρχικό επεισόδιο θρόμβωσης;

Αυτό συμβαίνει επειδή η DVT μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στις φλέβες, ακόμη και όταν ο ίδιος ο θρόμβος δεν υπάρχει πλέον.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο θρόμβος διαταράσσει τις βαλβίδες που βοηθούν την ροή του αίματος πίσω, προς την καρδιά. Ταυτόχρονα, τμήματα της φλέβας μπορεί να παραμείνουν στενωμένα. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε αυξημένη πίεση στο πόδι, μια πάθηση γνωστή ως μεταθρομβωτικό σύνδρομο (PTS).

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει συνεχή συμπτώματα όπως πρήξιμο, αίσθημα βάρους και δυσφορία. Σύμφωνα με ειδικούς, το PTS μπορεί να επηρεάσει έως και τους μισούς ασθενείς μετά από DVT, αν και η σοβαρότητα ποικίλλει σημαντικά.

Πώς κάνουν τη διαφορά τα stent;

Τα stent στοχεύουν στο δομικό πρόβλημα που άφησε πίσω της η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και όχι στον καθαυτό θρόμβο.

Τοποθετώντας έναν μικρό σωλήνα από πλέγμα μέσα στην προσβεβλημένη φλέβα, οι γιατροί μπορούν να ανοίξουν ξανά στενωμένα τμήματα και να αποκαταστήσουν μια πιο φυσιολογική ροή αίματος. Αυτό μειώνει την πίεση στο πόδι, η οποία είναι η κύρια αιτία των μακροχρόνιων συμπτωμάτων.

Με απλά λόγια, ενώ τα αντιπηκτικά αποτρέπουν νέους θρόμβους, τα stent στοχεύουν στην αποκατάσταση της ήδη προκληθείσας βλάβης στη φλέβα.

Ποιος είναι πιο πιθανό να ωφεληθεί;

Δεν πρόκειται για μια ενιαία θεραπεία για όλους. Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η προσεκτική επιλογή των ασθενών είναι απαραίτητη.

Τα stent φαίνονται πιο χρήσιμα για ασθενείς που:

  • Έχουν επίμονα, μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα
  • Εμφανίζουν σαφή απόφραξη φλέβας στην απεικόνιση
  • Δεν βελτιώνονται με τις τυπικές θεραπείες και μόνο

Για ασθενείς με ήπια συμπτώματα ή χωρίς σημαντική απόφραξη, το πρόσθετο όφελος είναι πιθανώς περιορισμένο.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή περιορισμοί;

Αν και γενικά ασφαλής σε έμπειρα χέρια, η τοποθέτηση stent σε φλέβα εξακολουθεί να είναι μια επεμβατική διαδικασία και όχι χωρίς μειονεκτήματα.

Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών όπως αιμορραγία, απόφραξη stent με την πάροδο του χρόνου ή ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βιώνει κάθε ασθενής ουσιαστική ανακούφιση από τα συμπτώματα, ακόμη και όταν η διαδικασία είναι τεχνικά επιτυχημένη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τρέχουσες κλινικές οδηγίες εξακολουθούν να ευνοούν μια συντηρητική προσέγγιση πρώτα, επιφυλάσσοντας τα stent για επιλεγμένες περιπτώσεις.

Αλλάζει η νέα έρευνα τον τρόπο αντιμετώπισης της DVT σήμερα;

Όχι στην αρχική φάση, αλλά επεκτείνει τον τρόπο προσέγγισης των μακροπρόθεσμων επιπλοκών, όπως το PTS.

Η τυπική θεραπεία για την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση παραμένει επικεντρωμένη στα αντιπηκτικά για την πρόληψη της εξέλιξης και της υποτροπής του θρόμβου. Αυτό που προσθέτει αυτή η μελέτη είναι ισχυρότερα στοιχεία ότι, όταν τα συμπτώματα επιμένουν λόγω δομικών προβλημάτων των φλεβών, στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση stent μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.

Εν ολίγοις, αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στην αγγειακή ιατρική: αντιμετώπιση όχι μόνο του αρχικού συμβάντος, αλλά και των μακροπρόθεσμων συνεπειών του.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα stent να θεραπεύσουν τη βαθιά φλεβική θρόμβωση;

Όχι. Δεν αφαιρούν ούτε θεραπεύουν τον θρόμβο. Βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από την μόνιμη φλεβική βλάβη.

Πόσο συχνό είναι το μεταθρομβωτικό σύνδρομο;

Αναπτύσσεται σε περίπου 20-50% των ασθενών μετά από DVT, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου και τη σοβαρότητα.

Χρησιμοποιείται ευρέως η τοποθέτηση stent στις φλέβες;

Χρησιμοποιείται επιλεκτικά σε εξειδικευμένα κέντρα, κυρίως για ασθενείς με επιβεβαιωμένη φλεβική απόφραξη και επίμονα συμπτώματα.

Είναι η τοποθέτηση stent καλύτερη από την τυπική θεραπεία;

Όχι. Τα αντιπηκτικά παραμένουν η θεραπεία πρώτης γραμμής. Τα stent λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά την τυπική φροντίδα.

Συμπέρασμα

Νέα ερευνητικά στοιχεία υπογραμμίζουν μια σημαντική πραγματικότητα: για πολλούς ασθενείς, η εν των βάθει φλεβική θρόμβωση δεν υποχωρεί πλήρως, όταν εξαφανιστεί ο θρόμβος. Τα επίμονα συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και, μέχρι πρόσφατα, οι επιλογές θεραπείας ήταν περιορισμένες.

Τα stent προσφέρουν μια στοχευμένη λύση για μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών: εκείνους με συνεχιζόμενη φλεβική απόφραξη και σημαντικά συμπτώματα. Αν και δεν αποτελούν καθολική λύση, αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό βήμα προόδου στην αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της DVT.

Πηγές:
healthday.com
cdc.gov
nhs.uk
mayoclinic.org

