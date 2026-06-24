Πόσο διαρκεί συνήθως μια τροφική δηλητηρίαση;

Η τροφική δηλητηρίαση συχνά βελτιώνεται εντός 12 έως 48 ωρών, αλλά το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το υπαίτιο μικρόβιο, τοξίνη ή μολυσμένο τρόφιμο. Ορισμένες περιπτώσεις διαρκούν λίγες ημέρες, ενώ άλλες λοιμώξεις μπορεί να συνεχιστούν επί μια εβδομάδα ή και παραπάνω.

Οι περισσότεροι αναρρώνουν στο σπίτι με ενυδάτωση, ξεκούραση και ήπιες τροφές. Ο βασικός κίνδυνος είναι η αφυδάτωση, ειδικά σε παιδιά, ηλικιωμένους, έγκυες και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Γιατί το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ποικίλλει

Η τροφική δηλητηρίαση δεν είναι μία συγκεκριμένη, σταθερή ασθένεια. Μπορεί να προκληθεί από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή τοξίνες, γι' αυτό και τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες ώρες ή να εμφανιστούν ολόκληρες ημέρες αργότερα.

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια, κράμπες στο στομάχι, πυρετό και αφυδάτωση. Ο έμετος μπορεί να υποχωρήσει πρώτα, ενώ η διάρροια και η κόπωση μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να υποχωρήσουν.

Σύνηθες χρονοδιάγραμμα τροφικής δηλητηρίασης

Αιτία ή μοτίβο Πότε μπορεί να ξεκινήσουν τα συμπτώματα Πόσο μπορεί να διαρκέσουν Ασθένεια που σχετίζεται με τοξίνες Εντός ωρών Συχνά 12–24 ώρες Συνήθης βακτηριακή ή ιογενής τροφική δηλητηρίαση Από αρκετές ώρες έως μερικές ημέρες Συχνά 1–3 ημέρες Ασθένεια από σαλμονέλα 6 ώρες έως 6 ημέρες Αρκετές ημέρες, μερικές φορές περισσότερο Πιο σοβαρές λοιμώξεις Ημέρες έως εβδομάδες Μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο και να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη

Τα συμπτώματα και η σοβαρότητά τους ποικίλλουν ανάλογα με τα συγκεκριμένα υπαίτια βακτήρια ή ιούς. Γι' αυτό δύο άτομα που έφαγαν το ίδιο γεύμα μπορεί να μην αισθάνονται άρρωστα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τι βοηθά στην ανάρρωση;

Προτεραιότητα είναι η ενυδάτωση. Λάβετε μικρές, συχνές γουλιές νερού, ζωμού ή ενός πόσιμου διαλύματος ενυδάτωσης, ειδικά μετά από εμετό ή διάρροια. Η αναπλήρωση των χαμένων υγρών και μετάλλων είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη της αφυδάτωσης.

Μόλις ο εμετός υποχωρήσει, δοκιμάστε ήπιες τροφές όπως:

Μπανάνα

Ρύζι

Φρυγανιά

Κράκερ

Μήλο

Σούπα ή ζωμό

Βραστές πατάτες

Σκέτα ζυμαρικά

Αποφύγετε το αλκοόλ, τα λιπαρά φαγητά, τις σάλτσες και τα μεγάλα γεύματα μέχρι να ηρεμήσει το στομάχι. Τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα δεν είναι πάντα κατάλληλα, ειδικά με πυρετό ή αιματηρή διάρροια, επομένως η ιατρική συμβουλή είναι ασφαλέστερη εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Η τροφική δηλητηρίαση δεν πρέπει να αγνοείται εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, παρατεταμένα ή ασυνήθιστα. Μιλήστε με γιατρό αν έχετε:

αιματηρή διάρροια

διάρροια που διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες

υψηλό πυρετό

συχνό εμετό που εμποδίζει την πρόσληψη υγρών

σημάδια αφυδάτωσης

Ζητήστε επείγουσα βοήθεια εάν υπάρχει:

αίμα στα κόπρανα ή στον εμετό

πυρετός γύρω στους 39°C και πάνω

διάρροια για περισσότερο από 3 ημέρες

επαναλαμβανόμενος έμετος

πολύ λίγη ούρηση

ζάλη κατά την ορθοστασία

ξηροστομία, σύγχυση ή ακραία αδυναμία

νευρολογικά συμπτώματα όπως θολή όραση, αδυναμία ή δυσκολία στην ομιλία

Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, επειδή κάποιες σπάνιες ασθένειες, όπως η αλλαντίαση, μπορούν να γίνουν απειλητικές για τη ζωή.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτική η τροφική δηλητηρίαση;

Μερικές φορές. Εάν αιτία είναι ένας ιός, όπως ο νοροϊός, μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο. Το πλύσιμο των χεριών και οι ξεχωριστές πετσέτες είναι σημαντικές παράμετροι για όσο επιμένουν τα συμπτώματα.

Πώς ξέρω ότι είναι τροφική δηλητηρίαση και όχι απλό στομαχικό πρόβλημα;

Η τροφική δηλητηρίαση συχνά ξεκινά μετά από ένα ύποπτο γεύμα, μερικές φορές μέσα σε λίγες ώρες. Η ιογενής γαστρεντερίτιδα μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο και να εμφανιστεί πιο σταδιακά.

Πρέπει να αναφέρω υποψία τροφικής δηλητηρίασης;

Ναι, ειδικά εάν πολλά άτομα αρρώστησαν μετά το ίδιο γεύμα ή επίσκεψη σε εστιατόριο. Η αναφορά μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες δημόσιας υγείας να εντοπίσουν κρούσματα.

Συμπέρασμα

Η τροφική δηλητηρίαση διαρκεί συνήθως 1-2 ημέρες, αλλά ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζονται επί αρκετές ημέρες ή και περισσότερο, ανάλογα με την αιτία. Η ενυδάτωση είναι η πιο σημαντική σπιτική θεραπεία.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, παρατεταμένα, συνδέονται με αφυδάτωση ή περιλαμβάνουν νευρολογικά προειδοποιητικά σημάδια.

Πηγές:

health.com

cdc.gov

foodsafety.gov

mayoclinic.org