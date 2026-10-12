Λευκή επικάλυψη στη γλώσσα: Αιτίες, καθαρισμός και πότε να επισκεφθείτε οδοντίατρο

Η λευκή επικάλυψη στη γλώσσα συχνά οφείλεται στη συσσώρευση βακτηρίων, υπολειμμάτων τροφών και νεκρών κυττάρων στην επιφάνειά της. Ο ήπιος καθαρισμός μπορεί να βοηθήσει, αλλά οι επίμονες λευκές κηλίδες, ο πόνος ή η δυσκολία στην μάσηση χρήζουν αξιολόγησης από οδοντίατρο.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ μιας επιφανειακής συσσώρευσης που απομακρύνεται εύκολα και μιας κατάστασης που χρήζει ειδικής θεραπείας.

Γιατί εμφανίζεται λευκή επικάλυψη στη γλώσσα;

Υπολείμματα μπορεί να συσσωρευτούν ανάμεσα στις μικροσκοπικές προεξοχές της γλώσσας (θηλές), ειδικά όταν αυτές διογκώνονται ή φλεγμαίνουν. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ανοιχτόχρωμο στρώμα σε μέρος ή στο σύνολο της άνω επιφάνειας, το οποίο ενίοτε συνοδεύεται από κακοσμία του στόματος ή δυσάρεστη γεύση. Παράγοντες που ευνοούν αυτήν την κατάσταση είναι:

Ξηροστομία

Αφυδάτωση

Αναπνοή από το στόμα

Κάπνισμα

Ανεπαρκής καθαρισμός δοντιών και γλώσσας

Η ύπαρξη λευκής επικάλυψης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει λοίμωξη. Η ξηροστομία μπορεί επίσης να οφείλεται σε φάρμακα ή σε κάποιο πρόβλημα υγείας, επομένως καλό είναι να αναφέρετε τυχόν επαναλαμβανόμενη ξηρότητα στον οδοντίατρο ή τον γιατρό σας.

Πώς μπορείτε να καθαρίσετε τη γλώσσα σας με ασφάλεια;

Εφαρμόστε ήπιες πρακτικές στοματικής υγιεινής αντί να προσπαθείτε να καθαρίσετε πλήρως την επιφάνεια τρίβοντάς την έντονα:

Βουρτσίστε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα με οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο και καθαρίστε τα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια.

Βουρτσίστε απαλά τη γλώσσα με μια μαλακή οδοντόβουρτσα ή χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εργαλείο καθαρισμού γλώσσας (ξύστρα), ασκώντας ελαφριά πίεση.

Πίνετε νερό τακτικά για να αποτρέψετε την αφυδάτωση.

Αποφύγετε το κάπνισμα, καθώς και τις πολύ καυτές, πικάντικες ή όξινες τροφές, εάν αισθάνεστε πόνο στη γλώσσα.

Σταματήστε τη διαδικασία εάν ο καθαρισμός σας προκαλεί πόνο ή αιμορραγία. Μην τρίβετε επανειλημμένα μια επίμονη κηλίδα και μην προσπαθείτε να την αφαιρέσετε με αιχμηρό αντικείμενο.

Εάν μια απλή επικάλυψη υποχωρεί με αυτά τα μέτρα και η γλώσσα επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση, αυτό είναι καθησυχαστικό. Ωστόσο, ο καθαρισμός δεν αποκαλύπτει την αιτία κάθε λευκής κηλίδας.

Τι μπορεί να υποδηλώνει στοματική καντιντίαση;

Οι λευκές κηλίδες που συνοδεύονται από ερυθρότητα και πόνο μπορεί να υποδηλώνουν στοματική καντιντίαση, μια μυκητιασική λοίμωξη που προκαλείται από υπερβολική ανάπτυξη του μύκητα Candida. Ο μύκητας αυτός μπορεί να υπάρχει φυσιολογικά στο στόμα χωρίς να προκαλεί προβλήματα. Άλλα συμπτώματα:

Κόκκινες περιοχές, που ενδέχεται να αιμορραγήσουν, όταν απομακρύνεται η λευκή πλάκα.

Ρωγμές στις γωνίες του στόματος.

Πόνος ή δυσκολία κατά την κατανάλωση τροφής και υγρών.

Η στοματική καντιντίαση (μυκητίαση) μπορεί να εμφανιστεί μετά από παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών ή όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο. Συνεπώς, το γεγονός ότι μια λευκή πλάκα απομακρύνεται με το καθάρισμα δεν αποκλείει την λοίμωξη.

Συμβουλευτείτε οδοντίατρο, γιατρό ή φαρμακοποιό εάν υποψιάζεστε ότι έχετε στοματική καντιντίαση. Ενδέχεται να απαιτείται αντιμυκητιασική θεραπεία. Δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο στον καθαρισμό της γλώσσας για την αντιμετώπισή της κατάστασης.

Πότε πρέπει να εξεταστεί μια λευκή πλάκα στην επιφάνεια της γλώσσας;

Ζητήστε εξέταση εάν παρατηρήσετε μια ευδιάκριτη λευκή πλάκα, που δεν απομακρύνεται με απαλό καθαρισμό ή μια επικάλυψη που επιμένει για αρκετές εβδομάδες. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, προσπαθώντας να την αφαιρέσετε. Αναζητήστε νωρίτερα ιατρική συμβουλή εάν έχετε:

Επίμονο πόνο ή πόνο που επιδεινώνεται.

Ανεξήγητη αιμορραγία, έλκος (πληγή) ή ογκίδιο.

Δυσκολία στην λήψη τροφής, την πόση και την ομιλία.

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν φλεγμονώδεις παθήσεις του στόματος και αλλοιώσεις στον βλεννογόνο ιστό της στοματικής κοιλότητας. Ορισμένες επίμονες βλάβες μπορεί να είναι προκαρκινικές, γι' αυτό και απαιτούν εξέταση ακόμη και αν δεν προκαλούν πόνο.

Ο οδοντίατρος θα εξετάσει το στόμα σας και θα ρωτήσει για τα συμπτώματα, τα φάρμακα που λαμβάνετε και αν καπνίζετε. Ανάλογα με τα ευρήματα, μια επίμονη ή ανησυχητική βλάβη ενδέχεται να απαιτεί εξέταση από ειδικό ή βιοψία (λήψη μικρού δείγματος ιστού) για τη διαπίστωση της διάγνωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι τεχνητές οδοντοστοιχίες να αυξήσουν τον κίνδυνο στοματικής καντιντίασης;

Ναι. Καθαρίζετε τακτικά τις οδοντοστοιχίες, αφαιρέστε τις τη νύχτα και ελέγξτε την εφαρμογή τους εάν σας προκαλούν ερεθισμό ή φαίνονται χαλαρές. Συνεχίστε να καθαρίζετε απαλά τα ούλα και τη γλώσσα σας, ακόμη και αν δεν έχετε φυσικά δόντια.

Είναι η στοματική καντιντίαση μεταδοτική στους ενήλικες;

Όχι, η στοματική καντιντίαση δεν θεωρείται μεταδοτική στους ενήλικες. Ο μύκητας Candida υπάρχει ήδη φυσιολογικά στο στόμα. Η καντιντίαση αναπτύσσεται όταν ο μύκητας πολλαπλασιάζεται υπερβολικά.

Συμπέρασμα

Η ήπια φροντίδα μπορεί να απομακρύνει τις συνηθισμένες επιφανειακές επικαθίσεις. Για μια επίμονη λευκή πλάκα ή μια επώδυνη γλώσσα, απαιτείται εντοπισμός της αιτίας και όχι επανειλημμένες προσπάθειες απομάκρυνσης με τρίψιμο.

Πηγές: