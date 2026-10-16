Ποια φασόλια μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση από λεκτίνες εάν δεν μαγειρευτούν καλά;

Τα ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα φασόλια μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια ναυτία, εμετό και διάρροια, λόγω φυσικών πρωτεϊνών που ονομάζονται λεκτίνες. Τα κόκκινα φασόλια (red kidney beans) αποτελούν την πιο γνωστή περίπτωση, αλλά και τα λευκά φασόλια (white kidney beans), καθώς και τα πράσινα φρέσκα φασολάκια (runner beans), απαιτούν επίσης σωστή προετοιμασία.

Στην περίπτωση των ξερών φασολιών, το μούλιασμα αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα· το επαρκές βράσιμο είναι απαραίτητο.

Ποια φασόλια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή;

Τα κόκκινα φασόλια (red kidney beans) συνδέονται συχνότερα με αναφορές ασθενειών, που οφείλονται σε λεκτίνες, αν και ο κίνδυνος αφορά και άλλες ποικιλίες. Οι κυριότερες ποικιλίες που πρέπει να γνωρίζετε είναι:

Κόκκινα φασόλια (Red kidney beans): Μπορεί να περιέχουν υψηλά επίπεδα φυτοαιμαγλουτινίνης (PHA), μιας λεκτίνης που συνδέεται με οξείες γαστρεντερικές διαταραχές.

(Red kidney beans): Μπορεί να περιέχουν υψηλά επίπεδα φυτοαιμαγλουτινίνης (PHA), μιας λεκτίνης που συνδέεται με οξείες γαστρεντερικές διαταραχές. Λευκά φασόλια (White kidney beans): Περιέχουν επίσης δυνητικά επιβλαβείς λεκτίνες. Το ανοιχτό τους χρώμα δεν τα καθιστά ασφαλή για κατανάλωση εάν δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς.

(White kidney beans): Περιέχουν επίσης δυνητικά επιβλαβείς λεκτίνες. Το ανοιχτό τους χρώμα δεν τα καθιστά ασφαλή για κατανάλωση εάν δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς. Φρέσκα φασολάκια (φασόλια τύπου runner): Οι ώριμοι σπόροι τους μπορεί να περιέχουν σημαντικά επίπεδα λεκτινών και απαιτούν πολύ καλό μαγείρεμα.

Μια επιστημονική αξιολόγηση του 2026 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τις φυτικές λεκτίνες κατέδειξε ότι τα συγκεκριμένα φασόλια συγκαταλέγονται στις ποικιλίες με υψηλή συγκέντρωση λεκτινών πριν από την επεξεργασία τους. Και άλλα είδη φασολιών περιέχουν λεκτίνες, με τις ποσότητες να ποικίλλουν ανάλογα με την ποικιλία και το συγκεκριμένο δείγμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι ίδιος για όλα τα είδη φασολιών. Σημαίνει, ωστόσο, ότι η επιλογή ενός διαφορετικού χρώματος ή ποικιλίας δεν υποκαθιστά τη σωστή προετοιμασία.

Κόκκινα ξερά φασόλια (red kidney beans) Bigstock®

Ποια συμπτώματα μπορούν να προκαλέσουν τα ανεπαρκώς μαγειρεμένα φασόλια;

Οι ασθένειες που σχετίζονται με τις λεκτίνες μπορούν να προκαλέσουν έντονη ναυτία, εμετό, διάρροια και κοιλιακό πόνο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 1-3 ώρες μετά την κατανάλωση φασολιών, που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς.

Συχνά τα συμπτώματα υποχωρούν σύντομα, ωστόσο ο επαναλαμβανόμενος εμετός και η διάρροια μπορεί να οδηγήσουν σε αφυδάτωση. Ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων από μόνος του δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει την αιτία, καθώς και άλλες τροφιμογενείς ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα, σταματήστε να καταναλώνετε το ύποπτο φαγητό και πίνετε υγρά σε μικρές και συχνές γουλιές. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη χρήση από του στόματος ενυδατικών διαλυμάτων.

Ζητήστε επειγόντως ιατρική συμβουλή εάν:

κάνετε συνέχεια εμετό (δεν μπορείτε να συγκρατήσετε υγρά)

έχετε διάρροια με αίμα

παραμένετε αφυδατωμένοι παρά τις προσπάθειες ενυδάτωσης: για παράδειγμα, εάν ουρείτε πολύ λίγο

Το ξαφνικό, έντονο κοιλιακό άλγος χρήζει επείγουσας ιατρικής αξιολόγησης.

Λευκά ξερά φασόλια (white kidney beans) Bigstock®

Πώς πρέπει να μαγειρεύετε με ασφάλεια τα ξερά φασόλια;

Μουλιάστε τα ξερά φασόλια, πετάξτε το νερό στο οποίο μούλιασαν και βράστε τα καλά σε φρέσκο νερό. Για τα ξερά κόκκινα φασόλια και άλλα είδη φασολιών που απαιτούν αυτή την προετοιμασία:

Μουλιάστε τα για 6-12 ώρες σε άφθονο νερό. Πετάξτε το νερό του μουλιάσματος και αντικαταστήστε το με φρέσκο νερό. Φέρτε σε έντονο βρασμό και βράστε για τουλάχιστον 30 λεπτά, σε θερμοκρασία περίπου 100°C. Συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν εντελώς. Διαφορετικές ποικιλίες απαιτούν και διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος. Τα 30 λεπτά αποτελούν τον ελάχιστο χρόνο βρασμού και δεν εγγυώνται ότι όλα τα φασόλια θα είναι έτοιμα.

Το μούλιασμα ενυδατώνει τα φασόλια, αλλά δεν εξουδετερώνει με βεβαιότητα τις λεκτίνες που περιέχουν. Η επαρκής θερμική επεξεργασία αποτελεί το κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια.

Η χρήση μιας συσκευής αργού μαγειρέματος (slow cooker) από μόνη της δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί για τον βρασμό των ξερών κόκκινων φασολιών. Εάν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε σε κάποιο φαγητό που μαγειρεύεται αργά, ολοκληρώστε πρώτα τα στάδια του μουλιάσματος και του βρασμού. Μην υποθέτετε ότι η παρατεταμένη θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Φρέσκα πράσινα φασολάκια (runner beans) Bigstock®

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζονται ξανά βράσιμο και τα κονσερβοποιημένα φασόλια;

Όχι. Τα φασόλια που κυκλοφορούν σε κονσέρβες έχουν ήδη υποστεί επαρκή θερμική επεξεργασία, ώστε να εξουδετερωθούν οι λεκτίνες τους. Δεν απαιτείται περαιτέρω παρατεταμένος βρασμός για τον σκοπό αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Ισχύει το ίδιο και για τα φρέσκα πράσινα φασολάκια;

Ναι. Τα ωμά πράσινα φασολάκια περιέχουν λεκτίνες τόσο στους σπόρους όσο και στα λοβό τους. Μαγειρέψτε τα καλά πριν τα καταναλώσετε. Ένα σύντομο ζέσταμα ή ένα πολύ ήπιο μαγείρεμα ενδέχεται να αφήσει ενεργές λεκτίνες. Οι παραπάνω οδηγίες για το μούλιασμα αφορούν τα ξερά φασόλια.

Συμπέρασμα

Τα φασόλια μπορούν να παραμείνουν ένα θρεπτικό συστατικό των καθημερινών γευμάτων. Το ουσιαστικό μέτρο ασφαλείας είναι η σωστή προετοιμασία: μούλιασμα των ξερών φασολιών, αλλαγή του νερού, επαρκής βρασμός και συνέχιση του μαγειρέματος μέχρι να μαλακώσουν εντελώς.

Πηγές: