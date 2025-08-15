H Opel θυμάται το ένδοξο αγωνιστικό παρελθόν της
Η Opel, υπό την ομπρέλα της Stellantis, ετοιμάζει ένα νέο ηλεκτρικό concept που θα αποκαλυφθεί στην έκθεση IAA Mobility 2025 τον Σεπτέμβριο στο Μόναχο.
Το όχημα ανήκει στη GSE υπο-μάρκα υψηλών επιδόσεων της εταιρείας και προορίζεται να δώσει μια πρώτη εικόνα για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα επιδόσεων της Opel.
