Μποφίλιου: Το μήνυμα μετά τις αντιδράσεις για το αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

Η Νατάσσα Μποφίλιου θέλησε να τοποθετηθεί, έστω έμμεσα, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από την περιοδεία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, την οποία ετοιμάζει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη.

Η αντίδραση προκλήθηκε όταν ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος Χατζιδάκις, δήλωσε πως δεν είχε δώσει άδεια για την παρουσίαση του έργου του πατέρα του και προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Παρά τις αντιρρήσεις του κληρονόμου και τις συζητήσεις που άνοιξαν στον καλλιτεχνικό χώρο, το πρόγραμμα των συναυλιών δεν πρόκειται να μεταβληθεί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Μποφίλιου δημοσίευσε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Instagram μια φωτογραφία από τα τέλη Οκτωβρίου, αναφέροντας πως τότε ένιωθε γαλήνια και χαρούμενη. Χωρίς να σχολιάζει ευθέως την αντιπαράθεση για την περιοδεία του Hellenic Music Ensemble, σημείωσε ότι θέλει να αφήσει πίσω της τις δύσκολες ημέρες και να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά της.

Στην ανάρτησή της μίλησε για τις «όμορφες μέρες» που λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και έκλεισε με μια αισιόδοξη ευχή για τη νέα εβδομάδα.

«Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε μια μέρα κοντά στο τέλος του Οκτώβρη που ήμουν πραγματικά ήρεμη και χαρούμενη. Οι ωραίες μέρες έρχονται για να μπορούμε να επιστρέφουμε σε αυτές ξανά. Καλή βδομάδα αδέρφια. Λέω να γυρίσω σιγά σιγά», έγραψε στην ανάρτησή της.