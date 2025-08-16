Η Koenigsegg ξαναπαίρνει το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας
Μόλις ένα μήνα χρειάστηκε η Koenigsegg για να επανακατακτήσει το ρεκόρ 0-400-0 χλμ/ώρα από το Rimac Nevera R, χάρη σε μερικές έξυπνες αναβαθμίσεις λογισμικού στο Jesko Absolut.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι μηχανικοί της εταιρείας επαναπρογραμμάτισαν το Light Speed Transmission, το σύστημα διαχείρισης κινητήρα και εισήγαγαν νέο σύστημα ελέγχου ροπής, επιτρέποντας στο Absolut να διαχειρίζεται την πρόσφυση καλύτερα από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!
09:47 ∙ LIFESTYLE
Κιμ Καρντάσιαν: Άλλαξε τα μαλλιά της - Αυτό είναι το νέο της λουκ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Koenigsegg ξαναπαίρνει το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας
08:41 ∙ LIFESTYLE