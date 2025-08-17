Xiaomi SU7 Ultra: Από ρεκόρ στο Nürburgring σε βασιλιά του drift
Η Xiaomi μετατρέπει το ηλεκτρικό της σεντάν SU7 Ultra, το ταχύτερο ηλεκτρικό παραγωγής στο Nürburgring Nordschleife, σε μια μηχανή drift που αφήνει πίσω της καπνούς και θρυμματισμένα λάστιχα.
Με 1.547 ίππους, το SU7 Ultra αποδεικνύει ότι η υψηλή ταχύτητα και η ακρίβεια στις στροφές μπορούν να συνυπάρχουν εντυπωσιακά.
