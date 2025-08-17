Η BMW ετοιμάζει σκληροτράχηλο αντίπαλο της Mercedes G-Class
Η BMW ετοιμάζεται να φέρει στο προσκήνιο ένα νέο σκληροτράχηλο SUV, σχεδιασμένο να ανταγωνιστεί την θρυλική Mercedes-Benz G-Class.
Το project, με κωδική ονομασία G74, βασίζεται σε παραλλαγή της πλατφόρμας X5 και αναμένεται να μπει σε παραγωγή το δεύτερο εξάμηνο του 2029 στο εργοστάσιο της BMW στο Greer της Νότιας Καρολίνας.
