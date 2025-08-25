Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα - Τι θα το αντικαταστήσει

Το DAB προσφέρει καλύτερη ακουστική εμπειρία στους επιβάτες, την ίδια ώρα που δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας, κειμένου και γραφικών στο ίδιο εύρος ζώνης

Το παραδοσιακό ραδιόφωνο τελειώνει και οι οδηγοί υποδέχονται την τεχνολογία DAB, η οποία παίρνει τη θέση της στο ταμπλό.

Για δεκαετίες το ραδιόφωνο συντρόφευε τους οδηγούς. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τη μουσική, τα FM είχαν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των οδηγών. Όμως, η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες και το κλασικό ραδιόφωνο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του.

Στη θέση του έρχεται το DAB, το ψηφιακό ραδιόφωνο που υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ήχου, περισσότερες δυνατότητες και μια εμπειρία πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των συνδεδεμένων αυτοκινήτων.

Η μετάβαση δεν σημαίνει ότι το ραδιόφωνο «πεθαίνει», αλλά ότι περνά σε νέα εποχή. Όπως η τηλεόραση πέρασε από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα, έτσι και το DAB (Digital Audio Broadcasting) αναλαμβάνει πλέον τη θέση των FM/AM.

Η νέα εποχή του ραδιοφώνου έχει ήδη ξεκινήσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συμπεριλάβει στον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (EECC) από τα τέλη του 2020 την οδηγία ότι όλα τα αυτοκίνητα, όπως και οι οικιακές συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής σήματος DAB.

Σε γενικές γραμμές πρόκειται για έναν νέο τρόπο μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς τα «χιόνια» και τις παρεμβολές των FM, παρόλο που η ποιότητα ήχου των τελευταίων ήταν αρκούντως ικανοποιητική.

Φυσικά το DAB προσφέρει καλύτερη ακουστική εμπειρία στους επιβάτες, την ίδια ώρα που δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας, κειμένου και γραφικών στο ίδιο εύρος ζώνης.

