Οριστικό: Η Smart επιστρέφει στις ρίζες της με το νέο #2

Το λανσάρισμά του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη Smart, που σκοπεύει να παρουσιάσει τρία νέα μοντέλα, ένα κάθε χρόνο από το 2026 και μετά, στοχεύοντας σε διαφορετικά κοινά και ανάγκες μετακίνησης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας