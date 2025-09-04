Οριστικό: Η Smart επιστρέφει στις ρίζες της με το νέο #2
Η Smart ανακοίνωσε επίσημα το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο πόλης, το #2, ένα διθέσιο αυτοκίνητο που θα φέρει τη μάρκα πίσω στις μικρές διαστάσεις και στην αστική μετακίνηση, συνεχίζοντας την παράδοση του ForTwo.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το λανσάρισμά του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη Smart, που σκοπεύει να παρουσιάσει τρία νέα μοντέλα, ένα κάθε χρόνο από το 2026 και μετά, στοχεύοντας σε διαφορετικά κοινά και ανάγκες μετακίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισπανία: Αυτοί «σφυρίζουν» στον τελικό
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen: Αλλαγή ονομάτων - Το νέο μικρό ηλεκτρικό θα λέγεται ID. Polo!
10:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ