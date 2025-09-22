Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng

Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα για την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά, μειώνοντας σημαντικά τους δασμούς.

Η τοπική συναρμολόγηση των μοντέλων G6 και G9 γίνεται μέσω της μεθόδου SKD (Semi Knocked Down): βασικά εξαρτήματα κατασκευάζονται στην Κίνα και αποστέλλονται στην Ευρώπη για τελική συναρμολόγηση.

