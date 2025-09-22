Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng
Η Xpeng, κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 τη συναρμολόγηση των SUV της στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της Magna στο Graz.
Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα για την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά, μειώνοντας σημαντικά τους δασμούς.
Η τοπική συναρμολόγηση των μοντέλων G6 και G9 γίνεται μέσω της μεθόδου SKD (Semi Knocked Down): βασικά εξαρτήματα κατασκευάζονται στην Κίνα και αποστέλλονται στην Ευρώπη για τελική συναρμολόγηση.
