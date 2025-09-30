Αυτοκίνητα: Ποια είναι η ιδανική πίεση ελαστικών για χρήση στο δρόμο;

Η πίεση των ελαστικών είναι από τα πιο κρίσιμα – και συχνά παραμελημένα – στοιχεία για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα ενός οχήματος. Η σωστή φροντίδα δεν προλαμβάνει μόνο ατυχήματα, αλλά συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία ενιαία τιμή που να ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα. Η πίεση εξαρτάται από το μοντέλο, το βάρος και το φορτίο που μεταφέρει το όχημα. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να συμβουλευόμαστε πάντα το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή την ετικέτα που συνήθως βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού, στο ντουλαπάκι ή ακόμη και στο καπάκι του ρεζερβουάρ.

Γιατί η σωστή πίεση κάνει τη διαφορά

Η οδήγηση με χαμηλότερη πίεση από τη συνιστώμενη μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη φθορά, απώλεια πρόσφυσης και αυξημένο κίνδυνο σκασίματος. Από την άλλη, η υπερβολική πίεση μειώνει το αποτύπωμα του ελαστικού στην άσφαλτο και φθείρει ταχύτερα το κέντρο του πέλματος. Με λίγα λόγια, τόσο η υποπίεση όσο και η υπερπίεση είναι επιζήμιες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα μέτρησης διαφέρει ανά χώρα: στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική χρησιμοποιείται το bar ή το kg/cm², ενώ στις ΗΠΑ το psi (λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα). Για πρακτικούς λόγους, 1 bar ισοδυναμεί με 14,5 psi.

Πίεση ελαστικών στον αυτοκινητόδρομο

Όταν το όχημα κινείται σε υψηλές ταχύτητες και είναι φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές, οι ειδικοί προτείνουν μια μικρή αύξηση της πίεσης σε σχέση με την αστική χρήση. Συγκεκριμένα, προτείνεται να προστεθούν 0,2 έως 0,3 kg/cm² (ή bar) πάνω από την εργοστασιακή σύσταση για την πόλη.

Για παράδειγμα, αν το εγχειρίδιο προτείνει 2,2 kg/cm² για καθημερινή οδήγηση, για ταξίδι καλό είναι να ρυθμιστεί στα 2,4 ή 2,5 kg/cm². Αυτή η μικρή διαφορά βελτιώνει τη σταθερότητα και μειώνει τη θερμική παραμόρφωση του ελαστικού.

Πώς να μετράτε σωστά την πίεση

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με «κρύα» ελαστικά, δηλαδή πριν ξεκινήσει το όχημα ή αφού έχει διανύσει λίγα μόνο χιλιόμετρα. Αν γίνει έπειτα από αρκετή ώρα οδήγησης, η θερμότητα μπορεί να αλλοιώσει την ένδειξη. Σε αυτή την περίπτωση, οι ειδικοί προτείνουν να προστεθούν περίπου 0,2 kg/cm² για να αντισταθμιστεί η επίδραση της θερμοκρασίας.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται αξιόπιστο μανόμετρο, καθώς οι αντλίες στα πρατήρια συχνά δεν είναι σωστά ρυθμισμένες. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι και μετά από απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, καθώς η ζέστη ή το κρύο επηρεάζουν άμεσα τα επίπεδα πίεσης.

Τέλος, μην ξεχνάτε τη ρεζέρβα: συχνά μένει παρατημένη στο πορτμπαγκάζ και όταν τη χρειαστείτε μπορεί να είναι άχρηστη λόγω έλλειψης αέρα.