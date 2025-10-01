Αυτό το πρωτότυπο Opel Grandland «μιλά» στους πεζούς με φώτα και σύμβολα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Opel απαντά σε αυτό με ένα πρωτότυπο Grandland στο οποίο το παραδοσιακό λογότυπό της έχει αντικατασταθεί από μια μικρή οθόνη και φωτεινά σήματα που ενημερώνουν τους περαστικούς για τις προθέσεις του αυτοκινήτου.

Το συγκεκριμένο Grandland διαθέτει ημιαυτόνομο σύστημα κίνησης Επιπέδου 3, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να αφήσει το τιμόνι υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Από τη στιγμή που ο έλεγχος περνά στο αυτοκίνητο, ενεργοποιείται ένα σύστημα φωτισμού και ενδείξεων που έχει στόχο να αυξήσει την ασφάλεια των πεζών.

Αντί για λευκά φώτα ημέρας, το Grandland χρησιμοποιεί χρώματα όπως το κυανό, το ματζέντα και το πράσινο, με κάθε ένα να αντιστοιχεί σε διαφορετικό σενάριο.

Για παράδειγμα, όταν το σύστημα ανιχνεύσει πεζό και ξεκινήσει την επιβράδυνση του οχήματος, τα φώτα γίνονται ματζέντα. Όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί, τα φώτα γίνονται πράσινα και η οθόνη μπροστά προβάλλει μια φιγούρα που περπατά. Σε πιο περίπλοκες καταστάσεις, εμφανίζεται ειδοποίηση προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο ο οδηγός.

Το σύστημα βασίζεται σε κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη που αναλύει κινήσεις και συνθήκες του δρόμου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για το επόμενο βήμα, τότε το σύστημα ζητά την άμεση παρέμβαση του οδηγού.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο σχεδιάστηκε στο κέντρο εξέλιξης της Opel στο Rüsselsheim και παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο ISAL στο Darmstadt. Πρόκειται για συνεργασία με το πανεπιστήμιο TU Darmstadt και εντάσσεται σε μια ευρύτερη ερευνητική στρατηγική της Stellantis στον τομέα του φωτισμού και της επικοινωνίας οχήματος-ανθρώπου.

Αν και δεν είναι έτοιμο για παραγωγή, το Grandland αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο.