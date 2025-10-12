Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

Η πορτοκαλί ένδειξη στον φωτεινό σηματοδότη είναι μία πονεμένη ιστορία για πολλούς οδηγούς, που στη θέα και μόνο...επιταχύνουν.

Όμως, βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έρχεται να μπει μία τάξη και να διευκρινιστεί, οριστικά ίσως, τι συμβαίνει όταν το πράσινο γίνεται πορτοκαλί, πριν ανάψει κόκκινο.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, όταν ανάψει το πορτοκαλί φως, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή, αν δεν υπάρχει, σε σημείο όπου μπορεί να βλέπει καθαρά το φανάρι.

Η ασάφεια που πολλοί εκμεταλεύονται αφορά, ότι αν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι που η ακινητοποίηση θα ήταν επικίνδυνη, τότε επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, σταματάς.

Όταν το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει, η σημασία του αλλάζει. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε περιοχές με μειωμένη κυκλοφορία, κυρίως τη νύχτα. Τότε, ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα και να κινηθεί με αυξημένη προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Σε περίπτωση παραβίασης του νέου ΚΟΚ που σχετίζονται με το πορτοκαλί φανάρι, οι κυρώσεις είναι πιο ήπιες σε σχέση με το κόκκινο.

Το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ και δεν συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης, γεγονός που καθιστά την παράβαση λιγότερο «επώδυνη» σε νομικό επίπεδο.

Όσον αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 μερες. Στην πρώτη υποτροπή το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 6 μήνες ενώ στην 2η, το πρόστιμο αυξάνεται στις 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.