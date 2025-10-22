Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

Με την έγκριση τύπου N1 και με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, το νέο ηλεκτρικό Van της Renault απευθύνεται σε τεχνίτες, διανομείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εταιρικούς στόλους που αναζητούν έναν σύγχρονο, ευέλικτο και πλήρως εξηλεκτρισμένο συνεργάτη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας