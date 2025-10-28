Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα υποδομών, αλλά μετατρέπεται σε ζήτημα ασφάλειας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σταθμοί φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο στόχαστρο οργανωμένων συμμοριών, που αποσπούν τα καλώδια φόρτισης για τον χαλκό που περιέχουν, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων ευρώ και πλήγμα στην αξιοπιστία του εξηλεκτρισμένου οικοσυστήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ