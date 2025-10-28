Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;

Σταθμοί φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο στόχαστρο οργανωμένων συμμοριών, που αποσπούν τα καλώδια φόρτισης για τον χαλκό που περιέχουν, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων ευρώ και πλήγμα στην αξιοπιστία του εξηλεκτρισμένου οικοσυστήματος.

