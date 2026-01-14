Κρήτη: Παντζάρι γίγας βρέθηκε σε λαϊκή αγορά στα Χανιά - Ζυγίζει πάνω 2,5 κιλά - Βίντεο

Το παντζάρι ζυγίζει 2,640 γραμμάρια 

Κρήτη: Παντζάρι γίγας βρέθηκε σε λαϊκή αγορά στα Χανιά - Ζυγίζει πάνω 2,5 κιλά - Βίντεο
Ένα παντζάρι γίγας που ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά εντοπίστηκε σε λαϊκή αγορά στα Παχιανά Χανίων, την Τετάρτη (14/1).

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το παντζάρι ζυγίζει 2,640 γραμμάρια και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.

Ο κ. Σταματάκης, περήφανος και χαμογελαστός μίλησε για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του, ενώ δεν δίστασε να ζυγίσει το τεράστιο παντζάρι μπροστά στην κάμερα. Όσο για την γεύση του… ο ίδιος υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά.

